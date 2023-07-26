Trabzonlu taraftarlar Nwakaeme'yi istiyor

Mislav Orsic'in sakatlığı sonrası kanat bölgesine transfer yapmak için düğmeye basan Bordo Mavililer'de, taraftarlar sosyal medyadan Trabzonspor yönetimine Nwakaeme çağrısı yapıyor.
34 yaşındaki yıldızın geri dönmesini isteyen Trabzonlular'ın bu hayalinin gerçekleşmesi şimdilik zor gözüküyor. Çünkü Nwakaeme'nin Suudi Arabistan ekibi Al Fahya'daki yıllık maaşı 3.4 milyon Euro.
Teknik direktör Bjelica'nın da Nwakaeme için yönetimden henüz bir talepte bulunmadığı öğrenildi.
Geçtiğimiz sezon Al-Fahya formasıyla 28 resmi maça çıkan Anthony Nwakaeme bu karşılaşmalarda 9 gol, 3 asistlik katkı sağladı.
34 yaşındaki yıldızın geri dönmesini isteyen Trabzonlular'ın bu hayalinin gerçekleşmesi şimdilik zor gözüküyor. Çünkü Nwakaeme'nin Suudi Arabistan ekibi Al Fahya'daki yıllık maaşı 3.4 milyon Euro.
Teknik direktör Bjelica'nın da Nwakaeme için yönetimden henüz bir talepte bulunmadığı öğrenildi.
Geçtiğimiz sezon Al-Fahya formasıyla 28 resmi maça çıkan Anthony Nwakaeme bu karşılaşmalarda 9 gol, 3 asistlik katkı sağladı.