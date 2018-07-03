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Trabzonlu Bero, Vitesse ile anlaşmaya vardı

Trabzonspor forması giyen Bero, Hollanda Ligi takımlarından Vitesse ile anlaşmaya vardı

Kaynak: Sporx.com
Trabzonlu Bero, Vitesse ile anlaşmaya vardı
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02 Temmuz 2018 15:27
SPORX ÖZEL: Trabzonspor'un Slovak futbolcusu Matus Bero, Hollanda'nın Vitesse takımı ile anlaşmaya vardı.

Trabzonspor'dan ayrılmak için izin isteyen Bero, Vitesse ile görüşmelere başlamıştı. Bero ile prensip anlaşmasına varan Vitesse, Trabzonspor'a ilk teklifini sundu ve cevap beklemeye başladı.

Vitesse'nin teklifini kabul edecek olan Trabzonspor'un Bero transferinden kasasına 2 milyon euroya yakın bir bonservis bedeli koyması bekleniyor.

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