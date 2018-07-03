Trabzonlu Bero, Vitesse ile anlaşmaya vardı

Trabzonspor'un Slovak futbolcusu Matus Bero, Hollanda'nın Vitesse takımı ile anlaşmaya vardı.Trabzonspor'dan ayrılmak için izin isteyen Bero, Vitesse ile görüşmelere başlamıştı. Bero ile prensip anlaşmasına varan Vitesse, Trabzonspor'a ilk teklifini sundu ve cevap beklemeye başladı.Vitesse'nin teklifini kabul edecek olan Trabzonspor'un Bero transferinden kasasına 2 milyon euroya yakın bir bonservis bedeli koyması bekleniyor.