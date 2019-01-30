Trabzonspor'daki 3,5 kariyerini noktalayan kaleci Esteban Alvarado büyük bir sürprizle karşılaştı.
Bordo-mavililerden 27 gün önce ayrılan ve ülkesi Kosta Rika'nın Alajuelense takımına transfer olan Esteban'ın Türkiye'den gerekli evrakları gitmediğinden forma giyemediği ortaya çıktı.
Oyuncunun geçici oynama lisansı verilmesi için FIFA'ya başvurduğu ve oradan gelecek yanıtı beklediği bildirildi.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
Bordo-mavililerden 27 gün önce ayrılan ve ülkesi Kosta Rika'nın Alajuelense takımına transfer olan Esteban'ın Türkiye'den gerekli evrakları gitmediğinden forma giyemediği ortaya çıktı.
Oyuncunun geçici oynama lisansı verilmesi için FIFA'ya başvurduğu ve oradan gelecek yanıtı beklediği bildirildi.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın