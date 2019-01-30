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Trabzon'dan kaçan Esteban'a şok haber!

Trabzonspor'dan 27 gün önce ayrılan ve ülkesi Kosta Rika'nın Alajuelense takımına transfer olan Esteban büyük bir sürprizle karşılaştı.

Kaynak: Sabah
Trabzon'dan kaçan Esteban'a şok haber!
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30 Ocak 2019 09:06
Trabzonspor'daki 3,5 kariyerini noktalayan kaleci Esteban Alvarado büyük bir sürprizle karşılaştı.

Bordo-mavililerden 27 gün önce ayrılan ve ülkesi Kosta Rika'nın Alajuelense takımına transfer olan Esteban'ın Türkiye'den gerekli evrakları gitmediğinden forma giyemediği ortaya çıktı.

Oyuncunun geçici oynama lisansı verilmesi için FIFA'ya başvurduğu ve oradan gelecek yanıtı beklediği bildirildi.

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