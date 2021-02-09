Trabzon'da yapılması planlanan su sporları merkezi, yeni başarıların kapısını aralayacak

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde sahil dolgu alanına yapılması planlanan "Yelken ve Kano Su Sporları Merkezi" ile Karadenizli gençlerin yeni bir spor dalında daha başarılara imza atması hedefleniyor.



Gençlik ve Spor Bakanlığının desteğiyle Trabzon Büyükşehir Belediyesince ilçenin Beşirli Mahallesinde 1800 metrekare dolgu alanına yapılması planlanan merkez 2 kattan oluşacak.



İçerisinde plaj oyunları, yelken, kano, rüzgar sörfü, kulüp odası, kadın-erkek soyunma odaları, seminer salonu, mutfak, kano-yelken deposu, kafeterya ve seminer odası bulunması planlanan merkezin yaklaşık 5 milyon liraya mal olması bekleniyor.



Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Trabzon'un spor şehri bir kent olduğunu söyledi.



Zorluoğlu, Trabzon'da başta futbol olmak üzere birçok spor branşının yapıldığını belirterek, "Gerek bireysel gerekse takımlar halinde büyük başarılar kazanan sporcularımız, şehrimizin ismini her platformda duyurmayı başardı." dedi.



Gençlik ve Spor Bakanlığının son yıllarda tüm Türkiye'de olduğu gibi Trabzon'da da spor alanında çeşitli tesisler kazandırdığını ifade eden Zorluoğlu, "Karadeniz'in incisi Trabzon'da su branşında yapılan sporlar kapsamında bir tesis bulunmamasının eksikliğini yaşıyorduk. Ancak bakanlığımızın desteğiyle Trabzon'a bu tesisi de kazandırarak, eksikliği gidereceğiz." diye konuştu.



Zorluoğlu, Beşirli Mahallesi dolgu alanında inşa edilmesi planlanan Yelken ve Kano Su Sporları Merkezi'nin protokollerinin imzalandığını anlatarak, şunları kaydetti:



"Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun bir süre önce gerçekleştirdiği Trabzon ziyaretinde, Yelken ve Kano Su Sporları Merkezi'nin yapımı konusunda destek sözü vermişti. Geçtiğimiz hafta Trabzon'da yapılan ve yapılması planlanan projelerle ilgili Ankara'da bir dizi temaslarda bulundum. Spor Toto Teşkilat Başkanı Bünyamin Bozgeyik'i ziyaret ederek, proje hakkında bilgiler verdik. Yelken ve Kano Su Sporları Merkezi'nin yanı sıra Tonya Gençlik Merkezi'nin de protokolünün imzalanmasından dolayı mutluluk duyuyorum."



- Merkez Trabzon'da su sporları adına ilk olacak



"Beşirli Mahallesi'nde hayata geçireceğimiz Yelken ve Kano Su Sporları Merkezimiz Trabzon'da bir ilk olacak." diyen Zorluoğlu, "Yaklaşık 5 milyon liraya mal olacak merkezin Trabzonluların vazgeçilmez yerleri arasında yer alacağına inanıyoruz. Merkezin, en kısa sürede temelini atmayı planlıyoruz. Projelerimizi gerçekleştirme noktasında bizlerden desteklerini esirgemeyen Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na ve projelerimizle yakından ilgilenen milletvekillerimize yürekten teşekkür ediyorum. Trabzon'umuz ve gençlerimiz için hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.



