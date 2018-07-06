  •  
    Transferler arka arkaya!
    Anbean BİTEN imzalar!..
  •  
    Trezeguet transfer için yönetimin de karşısında
  •  
    Beşiktaş'a sürpriz golcü! Negredo yerine "Karim"
  •  
    Comolli'den operasyon! Transferde 1 numarası!
  •  
    Cocu BÜYÜK söz verdi! 'Taraftarları coşturacak'

Trabzon'da veda: ''Kendine kulüp bul''

Trabzonspor, kadroda düşünülmeyen Esteban'ın kendisine kulüp bulmasını istedi.

Kaynak: Takvim
Trabzon'da veda: ''Kendine kulüp bul''
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
06 Temmuz 2018 05:05
Trabzonspor'un 8 gündür haber alamadığı Kosta Rikalı kaleci Esteban Alvarado'ya nihayet ulaşıldı.

Çeşitli mazeretler üreten Esteban'a, "Kendine hemen kulüp bul" çağrısı yapıldı. Tecrübeli file bekçisini geç kalış nedenlerini soran yetkililerin, aldıkları cevapla tatmin olmadı. Teknik direktör Ünal Karaman'ın da Esteban Alvarado ile görüşüp, "Kampa katıl" demesine rağmen oyuncunun, net bir zaman vermediği öğrenildi.

Bunun üzerine yöneticiler, hem oyuncunun menajerine, hem de Esteban'a, 'Kendinize kulüp bulun" çağrısında bulundu.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için