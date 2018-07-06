Trabzon'da veda: ''Kendine kulüp bul''

Trabzonspor'un 8 gündür haber alamadığı Kosta Rikalı kaleci Esteban Alvarado'ya nihayet ulaşıldı.Çeşitli mazeretler üreten Esteban'a, "Kendine hemen kulüp bul" çağrısı yapıldı. Tecrübeli file bekçisini geç kalış nedenlerini soran yetkililerin, aldıkları cevapla tatmin olmadı. Teknik direktör Ünal Karaman'ın da Esteban Alvarado ile görüşüp, "Kampa katıl" demesine rağmen oyuncunun, net bir zaman vermediği öğrenildi.Bunun üzerine yöneticiler, hem oyuncunun menajerine, hem de Esteban'a, 'Kendinize kulüp bulun" çağrısında bulundu.