Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Fenerbahçe - Trabzonspor maçı öncesinde iki takımda da sıcak gelişmeler yaşanıyor.



Göztepe maçında sakatlığı nedeniyle oynayamayan Jose Sosa'nın, son idmanda takımdan ayrı düz koşu yaptığı ve kafilede yer alacağı belirtildi. Tecrübeli oyuncunun oynayıp oynayamayacağının ise belirsizliğini koruduğu ifade edildi.



MAX KRUSE KADROYA ALINMADI



Fenerbahçe'de ise son günlerde takımla sorunlar yaşadığı konuşulan ve sakatlığı olduğu da bildirilen Max Kruse'nin yine kadroya alınmadığı aktarıldı.



Alman oyuncu, kupa mücadelesinde de yer almayacak.



