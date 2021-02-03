Trabzon'da kasket satışları patladı!

Kasket neredeyse Trabzonspor'un galibiyet simgesi oldu. Teknik Direktör Abdullah Avcı ve takım oyuncularının kasket takarak sevinçlerini objektiflere yansıtmasıyla birlikte Trabzon'da da kasket satışları patladı.



Ahmet Suat Özyazıcı, merhum Özkan Sümer. Trabzonspor'un kasket geleneğini şimdiyse yeni teknik direktör Abdullah Avcı taşıyor.



Bordo-mavili takımın Süper Kupa'yı kazanmasının ardından teknik direktör Abdullah Avcı ve takımın oyuncuları kasket takarak objektiflere poz verdi. Kasket bir bakıma Trabzonspor'un galibiyet simgesi oldu. Taraftarlar da kasket modasını takip ediyor. En çok tercih edilen model ise İskoç modeli.



Trabzonspor'un Beşiktaş'ı 2-1 mağlup ettiği maçın ardından konuşan Avcı, "Kasketi çok seviyorum. Özel bir yer var. Orada yaptırıyorum. Süper Kupa maçından önce söylemiştim. Ahmet Suat Özyazıcı eşofman üstüne kasket takmış. Çok hoşuma gitti. Şehirde böyle bir şey başladı. Keyifli güzel. Ülkemizin kültüründe var. Bu çok güzel. Onun için güzel. Kazanınca hep güzel" ifadelerini kullandı.



