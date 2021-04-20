Trabzon'da iftara ne kadar kaldı?

Trabzon iftar ne zaman, Trabzon iftar saati, Trabzon iftara kalan süre, Trabzon iftara kaç dakika var şeklindeki aramalar Trabzon'da yükselişe geçti. İşte Ramazan ayında Trabzon'da en çok aranan soruların yanıtlarını bulabileceğiniz uygulama...
Trabzon iftar saati, Trabzon iftara ne kadar kaldı, Trabzon'da iftara kaç dakika kaldı, Trabzon'da iftar zamanı, Trabzon'da iftar ne zaman olacak, oruç ne zaman açılacak, akşam ezanı ne zaman gibi sorular, Ramazan ayında bugüne kadar Trabzon'da en çok aranan sorular oldu. İşte Trabzon'da iftar saati ve Trabzon'da iftara kalan süre...
Fitre sadakası ile yükümlü olma vakti (vücub vakti) Hanefiler'e göre ramazan bayramının 1. günü tan yerinin ağarması, çoğunluğa göre ise ramazanın son günü güneşin batması anıdır. Fıtır sadakasını yerine getirmenin geçerliliği (sıhhati) için hangi zaman dilimi içinde ödenmiş olması gerektiği hususunda da farklı ictihadlar vardır. Önce belirtilmelidir ki, dört mezhepte de fıtır sadakasının ramazan bayramından bir veya iki gün öncesi ile bayram namazı vakti arasında kalan süre içinde geçerli olarak "eda" edilebileceği görüşleri h,kimdir. Bu süreden öncesi ve sonrası hakkındaki görüşler özetle şöyledir: Hanefî mezhebinde fetvaya esas olan görüşe göre fitre, ramazan ayının girmesinden itibaren ödenebilir. Ramazan ayı girmeden bile verilebileceği görüşünde olanlar vardır. Bayram gününden sonraya bırakılması halinde de fitre yükümlülüğü devam eder ve ilk fırsatta ödenmesi gerekir.
ORUÇ FİDYESİ KİMLERE VERİLİR?
Ramazan fidyesi zekat verilen kişilere verilebilir. Yani bireyin kendi torunu veya çocuğuna fidye vermesi mümkün değildir. Bunun yanında dedeye, anneye, babaya, büyük anneye, toruna, hanıma, evlada fitre verilmez. Eğer gelin, damat, kayınvalide, kayınpeder, üvey çocuk ve kayınbirader gibi kan bağı olmayan akrabalar fakir ise onlara verilebilir. Hala, dayı, amca, teyze gibi kan bağı olan akrabalara fitre vermek daha çok sevaptır.
2021 ORUÇ KEFARETİ NE KADAR?
Günlük fidye miktarı, oruç tutamayanlar için fitre bedeli demektir. Din İşleri Yüksek Kurulu, 2021 yılı Ramazan ayının başlangıcından 2022 yılı Ramazan ayının başlangıcına kadar olan süre için fitre miktarının 28 TL olarak belirlendiğini açıkladı.