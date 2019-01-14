Trabzon'da gözler FIFA'da, sıra Olcay'da

Trabzonspor son olarak Juraj Kucka'yı Parma'ya satarak büyük bir maaş yükünden daha kurtuldu. Bordo-Mavililer, Onur, Burak ve Kucka'dan sonra Olcay Şahan ile de yolları ayırmak için bu hafta somut adım atacak.Bordo-Mavililer'den yıllık 1.6 milyon Euro alan Olcay'ı kadro dışı bırakan yönetim, futbolcunun sözleşmesini feshetmek için büyük bir mesai harcayacak. Karadeniz Fırtınası'nda takımdan ayrılan isimler çok olduğu için taraftarların gözü transferde...Ancak, Bordo-Mavililer'in transfer tahtası kapalı... Dış transferde de yasağın kalkma durumuna göre detaylı bir hazırlık gerçekleştiren Fırtına, FIFA'dan gelecek yanıta göre hareket edecek. Kararın bugün açıklanması bekleniyor. Transfer yasağının kalkması durumunda dış transferde çalışmalarını hızlandıracak olan Trabzonspor hafta içerisinde gündeminde yer alan oyuncular için resmi girişimde bulunacak.