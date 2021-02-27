Trabzon'da Erol Bulut'un Gustavo'su: Jose Sosa

Arka arkaya yaşanan puan kayıpları ve Erol Bulut'un tükenen kredisi yüzünden sarı lacivertiler için adeta Trabzonspor maçı adeta bir var olma maçına dönerken sistemin en önemli oyuncusu olan Luiz Gustavo'nun sakatlığı keyifleri kaçırıyor. Ozan Tufan, Brezilyalı ön liberonun yerini dolduramayınca gözler bu mevkide daha önce defalarca başarıyla oynamış Jose Sosa'ya çevrildi. Geçen yıl Trabzonspor formasıyla ön liberoda 7 maça çıkan ve 5 gol atan Sosa'nın Gustavo'nun yetişmemesi durumunda yarın oynanacak maçta bu görevi üstenmesi bekleniyor.Gustavo'nun yokluğunda Erol Bulut'un defalarca ön liberoda görev verdiği Ozan Tufan'ın bu mevkide istenen verimi sahaya yansıtamazken asıl sorun onun yokluğunda orta sahanın direncinin düşmesi. Bu durumda takım hem Gustavos'suz hem de Ozan'sız oynayarak ciddi sıkıntı yaşıyor.Trabzonspor'un dinamik Nwaakeme, Ekuban, Djaniny, Bakasetas, Edgar, Vitor Hugo'lu kadrosu karşısında orta sahayı Ozan'sız kurmak istemeyen Erol Bulut'un tek alternatifi Sosa gibi görünüyor.Fenerbahçe oyun sisteminin en önemli aktörü Luiz Gustavo'nn yokluğunu aratmayacak, kadrodaki tek isim olarak Sosa öne çıkıyor. Daha geçen sene Trabzonspor formasıyla ön libero olarak 7 kez forma giyen Sosa, bu maçlarda 5 gol atarak takımını adeta sırtlamıştı.Geçtiğimiz yıl 1-1 biten Fenerbahçe maçında da bordo mavi formayla sahada ön libero olarak görev yapan Sosa ayrıca Gaziantep, Başakşehir,Yeni Malatya, Ankaragücü, Galatasaray ve Antalyaspor maçlarında ön libero olarak görev yapmıştı.Kariyeri boyunca Seri A'da 11 kez, Türkiye Süper Ligi'nde geçmiş yıllar da dahil edildiğinde 9 kez ön libero olarak sahada yer almıştı.Trabzonspor, Sosa'nın ön liberoda oynadığı 7 maçta hiç kaybetmedi. Bordo-Mavililer bu maçlarda 3 galibiyet 4 beraberlik alarak 13 puan topladıHatay maçında dizine aldığı darbeyle ciddi bir şekilde sakatlanarak Erol Bulut'un da koltuğunun sakatlanmasına neden olan Luiz Gustavo'nun yarın sahada olup olmayacağı da tam bir muamma.Fenerbahçe yetkilileri Brezilyalı yıldızın Samandıra'da henüz çime bile ayak basmadığını, salonda bireysel olarak çalıştığı belirtirken Gustavo'nun bugün takım uçağına alınarak Trabzon'a gitmesi durumunda oynayabileceği de öğrenildi.Fenerbahçe: 1-1Gaziantep: 4-1 (1 gol)Başakşehir: 2-2Yeni Malatya: 3-1 (1 gol)Ankaragücü: 1-1Galatasaray: 3-1 (1 gol)Antalyaspor: 2-2 (2 gol)NapoliSampdoriaLazioFiorentinaSossuoloJuventusPescaraPalermoİnterEmpoliRoma