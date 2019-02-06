Trabzon'a Linnes, Benfica'ya Mariano

Alanya'da sakatlanan Mariano'nun sağ alt arka adalesine kanama tespit edildi.
Brezilyalı sağ bekin Benfica maçı düşünülerek Trabzonspor derbisinde riske edilmeyeceği bildirildi.
Nagatomo da döndüğü için Trabzonspor maçında sağ bekte Linnes görev yapacak. Mariano'nun Benfica'ya yetişmesi bekleniyor.
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Brezilyalı sağ bekin Benfica maçı düşünülerek Trabzonspor derbisinde riske edilmeyeceği bildirildi.
Nagatomo da döndüğü için Trabzonspor maçında sağ bekte Linnes görev yapacak. Mariano'nun Benfica'ya yetişmesi bekleniyor.
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