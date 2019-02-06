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Trabzon'a Linnes, Benfica'ya Mariano

Galatasaray'da sağ bek konusunda Fatih Terim işte bu kararı verdi. Yaşanan gelişmeler...

Kaynak: Sabah
Trabzon'a Linnes, Benfica'ya Mariano
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06 Şubat 2019 08:54
Alanya'da sakatlanan Mariano'nun sağ alt arka adalesine kanama tespit edildi.

Brezilyalı sağ bekin Benfica maçı düşünülerek Trabzonspor derbisinde riske edilmeyeceği bildirildi.

Nagatomo da döndüğü için Trabzonspor maçında sağ bekte Linnes görev yapacak. Mariano'nun Benfica'ya yetişmesi bekleniyor.

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