Trabzon yerel basını: "Süper Lig'in sefiri!"

Trabzonspor'un Gaziantep FK galibiyetinin yerel basınında yankıları

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Trabzon yerel basını: 'Süper Lig'in sefiri!'
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23 Kasım 2021 15:48
 Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında konuk ettiği Gaziantep FK'yi ilk yarıda attığı gollerle 3-0 yenen lider Trabzonspor'un galibiyeti, yerel basında geniş yer aldı.

Günebakış gazetesi sürmanşetinde "Trabzon fırtınası" başlığını, son sayfasında ise "Ligde önüne geleni deviren bordo-mavililerin son kurbanı Gaziantep oldu." başlığını kullandı.

Taka gazetesi ise manşetinde "Bu yolun sonu şampiyonluk" başlığını kullanırken Abdülkadir Ömür'ün attığı gole övgülerde bulundu.

"Fırtına bu...Yıkar geçer" sürmanşetini atan Karadeniz gazetesi arka sayfasında "İşte bu şampiyonluğun ayak sesleri", Kuzey Ekspres gazetesi de ilk sayfada "Sol şeridi boşaltın şampiyonluğa gidiyoruz.", başlıklarıyla liderliği okuyucularına duyurdu.

İlk sayfasında teknik direktör Abdullah Avcı'nın fotoğrafını kullanan Karadeniz'de Sonnokta gazetesi de manşetinde "Süper Lig'in sefiri, biat edeceksiniz" ve son sayfada "Durdurulamaz fırtına" başlıklarını kullandı.




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