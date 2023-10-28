29 Ekim

Trabzon Yarı Maratonu koşuldu

43. Uluslararası Trabzon Yarı Maratonu tamamlandı. Erkeklerde 1.08.08'lik süresiyle Kenyalı Meshack Kimutai, kadınlarda ise 1.18.28'lik süresiyle aynı ülkeden Jeruto Lagat birinciliği elde etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Trabzon Yarı Maratonu koşuldu
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28 Ekim 2023 15:17
Trabzon'da, Cumhuriyet'in 100'üncü yıl dönümü etkinlikleri kapsamında düzenlenen 43. Uluslararası Trabzon Yarı Maratonu koşuldu.

Büyükşehir Belediyesi tarafından "Cumhuriyetimizin 100. Yılına Koşuyoruz" sloganıyla Yeni Mahalle Devlet Sahil Yolu güzergahındaki yarı maraton 318 sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi.

Yarı maratonda erkeklerde 1.08.08'lik süresiyle Kenyalı Meshack Kimutai birinci, 1.08.16'lık süresiyle milli atlet Üzeyir Söylemez ikinci, 1.08.53'lük süresiyle de Gürcü Daviti Kharazishvilidavit üçüncü oldu.

Etkinliğin kadınlar kategorisinde 1.18.28'lik süresiyle Kenyalı Jeruto Lagat birinciliği, 1.26.25'lik süresiyle Dilek Öztürk ikinciliği, 1.32.47'lik süresiyle Zuhal Ulaş ise üçüncülüğü elde etti.

Organizasyon kapsamında düzenlenen ve 301 kişinin katıldığı 10 kilometrelik halk koşusunda erkekler kategorisinde Etiyopyalı atlet Alemu Regasa, kadınlar kategorisinde Rus sporcu Nataliya Mamaeva birinci sırayı aldı.

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