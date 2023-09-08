Trabzon'un yeni transferi Pepe yola çıktı

Trabzonspor'un yeni transferi Nicolas Pepe'nin uçaktan ilk açıklamaları https://t.co/4kOe7QVcMM



— Sporx (@sporx) September 7, 2023

Trabzonspor, Arsenal'in 28 yaşındaki Fildişili oyuncusu Nicolas Pepe'yle anlaşmaya vardı ve yıldız oyuncu özel uçakla İstanbul'a doğru yola çıktı.Bordo mavili kulübün Pepe'yle 1 yıllık kiralık olarak anlaşmaya vardığı öğrenilirken yıldız oyuncunun sağlık kontrollerinin ardından resmi imzayı atması bekleniyor.İki kulübün anlaşmaya varmasının ardından Pepe, gönderilen özel uçakla yola çıktı. Pepe uçaktan yaptığı ilk açıklamada şu sözleri kullandı:Futbola 2012 yılında Fransa'nın Stade Poivetin takımının altyapısında başlayan Pepe, gösterdiği üstün performansın ardından Angers'e transfer oldu. 2017 yılına gelindiğinde 18 milyon euro bonservis bedeliyle Lille'e imza atan oyuncu, iki yıl sonra 80 milyon euroya Arsenal'e transfer olduğunda tüm dünyanın dikkatini çekti.Arsenal'de beklentilerin altında kalan Pepe, geçen sezonu Nice'de kiralık olarak forma giyerken burada çıktığı 28 maçta 8 gol 1 asistlik katkı verdi.