Trabzon'un büyük sıkıntısı: Koita

Trabzonspor'un bir türlü elden çıkaramadığı Koita yine can sıkıyor. Takımda düşünülmeyen oyuncuya kulüp bakılıyor.
TALİBİ YOK
Trendyol Süper Lig'den talibi olmayan oyuncunun menajerinden acilen kulüp bulması istendi. Yıllık maliyeti 1.5 milyon Euro olan deneyimli oyuncuyla yolların ayrılmasına kesin gözle bakılıyor.
15 MAÇA ÇIKTI
Kasımpaşa'ya kiralık olarak giden ve 15 resmi maça çıkan Fode Koita bu karşılaşmalarda 3 gol, 1 asistlik katkı sağladı.
TALİBİ YOK
Trendyol Süper Lig'den talibi olmayan oyuncunun menajerinden acilen kulüp bulması istendi. Yıllık maliyeti 1.5 milyon Euro olan deneyimli oyuncuyla yolların ayrılmasına kesin gözle bakılıyor.
15 MAÇA ÇIKTI
Kasımpaşa'ya kiralık olarak giden ve 15 resmi maça çıkan Fode Koita bu karşılaşmalarda 3 gol, 1 asistlik katkı sağladı.