Trabzon'un büyük sıkıntısı: Koita

Gelecek sezon planları arasında yer almayan ve takımdan gönderilemeyen Fode Koita, Trabzonspor'un başını ağrıtıyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Trabzon'un büyük sıkıntısı: Koita
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16 Temmuz 2023 13:00
Trabzonspor'un bir türlü elden çıkaramadığı Koita yine can sıkıyor. Takımda düşünülmeyen oyuncuya kulüp bakılıyor.

TALİBİ YOK

Trendyol Süper Lig'den talibi olmayan oyuncunun menajerinden acilen kulüp bulması istendi. Yıllık maliyeti 1.5 milyon Euro olan deneyimli oyuncuyla yolların ayrılmasına kesin gözle bakılıyor.

15 MAÇA ÇIKTI

Kasımpaşa'ya kiralık olarak giden ve 15 resmi maça çıkan Fode Koita bu karşılaşmalarda 3 gol, 1 asistlik katkı sağladı.

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