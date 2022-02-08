Trabzon taraftarından Konya maçına yoğun ilgi

Trabzon şehri hafta sonu oynanacak olan kritik Konyaspor karşılaşmasına kilitlendi. Taraftarlar, pazartesi günü satışa çıkan biletlerini dakikalar içinde tüketti.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Trabzon taraftarından Konya maçına yoğun ilgi
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08 Şubat 2022 10:24
Süper Lig'de adım adım şampiyonluğa yürüyen Trabzonspor'da gözler pazar günü saat 19.00'da oynanacak olan Konyaspor maçına çevrildi.

DAKİKALAR İÇİNDE BİTTİ!

Ligde kendisine en yakın olan rakibi ile şampiyonluk yolunda çok önemli bir mücadeleye çıkacak bordo-mavililerde pazartesi sabahı satışa çıkan biletler dakikalar içinde tükendi.

EN FAZLA DOLULUK BEKLENİYOR

Statta boş koltuk kalmasını istemeyen kulüp yetkilileri, kombinesi olup maça gelemeyecekler için 'Kombineni devret' seçeneğini de aktifleştirdi. Taraftarlar final karşılaşmalarından biri olarak görülen bu maç için sabırsızlanırken, Konyaspor karşılaşmasında bu sezonun en fazla doluluk oranına ulaşılması bekleniyor.

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