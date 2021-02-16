Trabzon taraftarından kasketlere yoğun ilgi

Trabzonspor'da TS Club'lara akın eden taraftarlar, özel olarak üretilen 3 bin adet kasketi kısa süre içerisinde tüketti.

Haber; Sabah
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Trabzon taraftarından kasketlere yoğun ilgi
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16 Şubat 2021 10:45
Bordo-mavililerde efsane isim Ahmet Suat Özyazıcı'dan esinlenerek çıkarılan kasketler yoğun ilgi gördü.

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olmasına rağmen hem online ve hem de dün sabah itibariyle TS Club'lara akın eden taraftarlar, özel olarak üretilen 3 bin adet kasketi kısa süre içerisinde tüketti. Bordo-mavililer, 350 bin TL gelir elde etti. Karadeniz ekibi, yeni kasketlerini ilerleyen günlerde satışa sunacak.



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