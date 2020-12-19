Trabzon Rize CANLI İZLE, Şifresiz Rizespor Trabzonspor maçı izle

Süper Lig'in 13. haftasında Trabzonspor, sahasında Çaykur Rizespor'u konuk edecek.

Medical Park Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetecek. Trabzonspor - Çaykur Rizespor maçı beIN Sports'tan canlı yayınlanacak.

Karşılaşma öncesinde Trabzonspor'un ligde oynadığı 12 maçta 14 puanı bulunuyor.

Çaykur Rizespor ise 11 maçta 15 puan toplayabilmiş durumda.

Uğurcan, Serkan, Edgar Ie, Vitor Hugo, Marlon, Abdulkadir Parmak, Flavio, Baker, Nwakaeme, Ekuban, Djaniny.

Gökhan, Onur, Emir, Meriah, Melnjak, Doğan, Donsah, Michalak, Fernando, Boldrin, Skoda

Trabzonspor ile Çaykur Rizespor, Trabzon'da oynanacak maçla ligde 39. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında geride kalan 38 maçta, bordo-mavililerin galibiyetlerde 25-5 üstünlüğü bulunuyor, 8 karşılaşmada ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı.

Trabzonspor'un bu maçlarda attığı 81 gole, Çaykur Rizespor 31 golle karşılık verebildi.

Trabzonspor, lig tarihinde Çaykur Rizespor karşısında özellikle sahasında başarılı sonuçlar alırken tek yenilgi yaşadı.

Bordo-mavililer, rakibiyle sahasında oynadığı 19 maçta 16 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı.

Rakibi karşısında kendi evindeki tek yenilgisini 2006-2007 sezonunda 1-0'lık sonuçla yaşayan bordo-mavili takım, daha sonraki 7 karşılaşmada 6 galibiyet, 1 beraberlik aldı.

Süper Lig'in 13. haftasında Trabzonspor ile Rizespor karşı karşıya geliyor.İşte maçtan son dakika gelişmeleri...Trabzonspor ile Rizespor arasındaki zorlu Süper Lig mücadelesi TRT Radyo 1'den canlı olarak dinlenilebilmektedir.TRT Radyo 1'in büyük illerdeki frekansları şu şekildedir: 95.6 İstanbul; 93.3 Ankara; 94.7 İzmir; 87.9 Bursa; 105.1 Adana . Tüm frekanslara buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.