Trabzon meteor yağmuru, göktaşı mı düştü?

Düşen göktaşının en net görüntüsü ortaya çıktı. #meteor pic.twitter.com/Enx4Apg3Yf



— Bilim Arşivi 🧪 (@bilimarsivi) May 27, 2020

Meteor düştü mü aramasının yapıldığı dakikalarda Türkiye bu görüntülere kilitlendi. Yapılan aramaların bir çoğunda meteor düştü mü? Son dakika Erzurum, Trabzon, Ordu göktaşı ifadeleri yer aldı. Göktaşı yağmuru bu akşam saat 20.30'dan itibaren Türkiye'nin birçok şehrinde görüldü. Göktaşının yaydığı ışık Doğu Karadeniz Bölgesi'nde özellikle Trabzon ve Artvin illerinde gözlenirken, Doğu Karadeniz Bölgesi'nin yanı sıra Elazığ, Bingöl, Diyarbakır, Erzurum, Erzincan ve Ardahan başta olmak üzere birçok şehirde göründü.Bir çok ilden görünen göktaşı olduğu diğerlendirilen cismin düştüğü an Bingöl'de cep telefonu kamerasına yansıdı.Bugün akşam saatlerinde gök yüzünde parlayan bir cismin düştüğü götürüldü. Göktaşı olduğu değerlendirilen cisim Trabzon, Artvin, Malatya, Elazığ, Bingöl, Diyarbakır, Erzurum, Sivas, Tunceli, Erzincan ve Ardahan başta olmak üzere bir çok şehirde göründü.O anı ise Bingöl Genç karayolunun 8. kilometresinde araçla seyir halinde olan 19 yaşındaki Veysel Sönmez cep telefonu kamerasıyla tesadüfen kaydetti.Genç ilçesinde haftalık yayın yapan bir gazetede stajyer olarak çalışan Sönmez o anları anlattı.İlçeye dönerken gökyüzünde aleve benzer bir cisim gördüğü belirten Sönmez, daha sonra göktaşı olduğunu öğrendiğini ve Bingöl'e düştüğünü düşündüğü söyledi.Göktaşı olduğu değerlendirilen cismin ne olduğunu merak ettiklerini belirten Sağlam, "Ne olduğunu çok merak ediyoruz. Hatta göktaşı diye bir muhabbet geçti. Doğu illerinde de görülmüş. Aşırı derecede merak ediyoruz. Daha önce bu şekilde bir şey ile karşılaşmadım. Hatta yıldız kaymasına bile şahit olmamıştım. Göktaşı görmüş olduk" şeklinde konuştu.Işık parlamasını gören Anıl Kalfa ise, "Arkadaşlarla muhabbet ederken birden bir ışık parlaması gördük. Öyle bir ışık parlaması oldu ki gözlerimizi kıstık. O beyaz ışıktan sonra sarı ve kırmızı gibi renklerde ışık patlaması oldu. Çok hızlı düştü. Nereye düştü merak ediyoruz. İlk önce yıldız kaydı dedik ama daha önce yıldız kayması görmüştüm. Bu farklı birşeydi. Sonra meteor diye düşündük. Bu yıl herşey üst üste geliyor. Hayırlısı olsun" ifadelerini kullandı.Uzaydan, dünya atmosferine giren maddelere gök taşı denir. Dünya atmosferine bir senede binlerce (Yaklaşık 3-4 bin.) göktaşı girer. Ama gök taşları atmosfere girdiklerinde saniyede 10 – 70 kilometre arasında bir hıza sahiptirler. Bu hız ile atmosfere giren göktaşları sürtünmeden dolayı erimeye ve parçalanmaya başlar. Yere düşene kadar çoğu toz hâline gelir. Binlerce göktaşından sadece 500 kadar yere düşer ve gerçek boyutundan oldukça küçük bir hâlde olur.Göktaşları, kimyasal ve petrografif özelliklerine göre sınıflandırılırlar. Kimyasal bileşimlerine göre taşsı (Aerolit), demirli (Siderit) ve taşsı – demirli (Siderolit) olmak üzere üç gruba ayrılırlar.Taşsı göktaşları demir, silisyum, karbon,magnezyum, alüminyum ve oksijenden meydana gelir. Demirli göktaşlarının içinde nikel, galyum, germanyum ve iridyum bulunur. Taşsı demirli, göktaşları ise olivin ile çeşitli metaller içerir. Büyük göktaşları yeryüzüne düştüğü zaman, krater meydana getirebilir. Ancak krater oluşumu göktaşının yoğunluğuna, hızına ve çarptığı malzemenin özelliklerine bağlı olduğundan her zaman bir krater yapısı oluşmaz.