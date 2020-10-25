Trabzon maçı öncesi Cristian Baroni'den paylaşım

Eski Fenerbahçeli Cristiano Baroni'nin Trabzonspor karşılaşması önecsi sosyal medya paylaşımı dikkat çekti.
Cristian Baroni, Instagram hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Fenerbahçe'de oynarkenki resimlerinden oluşan kolaj resme "Hamsi mevsimi geldi" yazarak sarı lacivertli fazla sayıda beğeni aldı.
Crsitian Baroni'nin paylaşımı
Cristian Baroni, Instagram hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Fenerbahçe'de oynarkenki resimlerinden oluşan kolaj resme "Hamsi mevsimi geldi" yazarak sarı lacivertli fazla sayıda beğeni aldı.
Crsitian Baroni'nin paylaşımı