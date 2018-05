Trabzon maçı GOLLERİ İZLE | Trabzonspor Kasımpaşa maçı geniş özet izle

TRABZONSPOR KASIMPAŞA ÖZET TIKLA

Spor Toto Süper Lig'in 32. hafasında Trabzonspor evinde Kasımpaşa'yı konuk etti.. Avrupa kupalarına katılmak isteyen bu iki ekibin zorlu mücadelesi saat 19:00'da başladı. Süper Lig'in 32. haftasında, sahasında'yı konuk etti. Tam 7 golün atıldığı maçta Kasımpaşa, Trabzonspor'u deplasmandamağlup etti.Gol düellosuna sahne olan maçta Kasımpaşa'ya farklı galibiyeti getiren golleri 11 ve 74. dakikalarda Mbaye Diagne, 22 ve 59. dakikalarda Trezeguet ve 45. dakikada Mensah kaydetti. Kasımpaşa'nın Mısırlı yıldızı Trezeguet, attığı 2 gol ve yaptığı 3 asist ile maçın yıldızı oldu.Avrupa Ligi yolunda büyük bir darbe alan Trabzonspor'da ise golleri 17 ve 48. dakikalarda Filip Novak attı.Maçı 9 kişi tamamlayan Trabzonspor'da 80. dakikada Okay Yokuşlu ve 87. dakikada Tomas Hubocan direkt kırmızı kart gördü.Bu sonucun ardından Trabzonspor, 49 puanla 5. sırada kaldı. Kasımpaşa ise 43 puanla 9. sırada yer aldı.Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Kasımpaşa, Trabzonspor deplasmanında ilk yarıyı 3-1 önde kapadı.11. dakikada gelişen ilk etkili atakta Kasımpaşa, golü buldu. Trezeguet'in soldan ortasında, ceza alanı içinde Hubocan'ın önünde iyi yükselen Diagne'nin kafa vuruşunda, top kaleci Uğurcan Çakır'ın solundan filelerle buluştu: 0-117. dakikada Trabzonspor, beraberliği sağladı. Burak Yılmaz'ın pasında ceza alanı sol tarafında topla buluşan Novak, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Ramazan Köse'nin kapattığı köşeden filelere yolladı: 1-120. dakikada ceza alanına doğru ilerleyen Pavelka'nın şutunda kaleci Uğurcan Çakır'ı geçen top direğin hemen yanından auta çıktı.22. dakika konuk ekip tekrar öne geçti. Mensah'ın ceza alanı sağ çaprazından kullandığı serbest vuruşta, baraja çarparak filelere doğru giden meşin yuvarlağı Uğurcan Çakır güçlükle çeldi. Ancak ceza alanı içinde Trezeguet, önünde bulduğu topu uygun durumda filelere gönderdi: 1-231. dakikada Novak'ın soldan ortasında, ceza alanı içinde Burak Yılmaz'ın iki oyuncunun arasından kafa vuruşunda, kaleci Ramazan Köse sol üst köşesine gelen meşin yuvarlağı güçlükle kornere çeldi.33. dakikada Kucka'nın pasında, ceza alanı içi sağ tarafında topla buluşan Olcay Şahan'ın rakiplerinden sıyrılarak yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak üsten auta gitti.41. dakikada Pereira'nın sağdan ortasında, yakın mesafede Burak Yılmaz'ın yere çarptırarak yaptığı kafa şutunda, top direğin az farkla üzerinden auta çıktı.45+1. dakikada sağ taraftan ceza alanı son çizgisine giren Trezeguet'in çıkardığı meşin yuvarlağı Mensah yerden bir vuruşla kaleci Uğurcan Çakır'ın solundan filelere yolladı: 1-3Karşılaşmanın ilk yarısını konuk ekip 3-1 önde tamamladı.Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Kasımpaşa, deplasmanda Trabzonspor'u 5-2 yendi.48. dakikada Trabzonspor, farkı 1'e indirdi. Sosa'nın sağdan kullandığı köşe vuruşunda, yükselen Kucka ile Veysel Sarı'dan seken top Novak'ın önüne düştü. Altıpas içinde bu futbolcunun dönerek vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti: 2-353. dakikada Trezeguet'in pasında ceza alanı sağ çaprazında kaleci Uğurcan Çakır ile karşı karşıya kalan İlhan Depe'nin şutunda, Uğurcan topu kornere çelerek büyük bir tehlikeyi önledi.59. dakikada Kasımpaşa, tekrar farkı 2'ye çıkardı. İlhan Depe'nin pasında ceza alanı sol tarafında çizgi önünde Trezeguet, topu kaleci Uğurcan Çakır'ın sağ üst köşesinden filelerle buluşturdu: 2-474. dakikada Kasımpaşa'nın 5. golü geldi. Trezeguet'in pasında, ceza alanı içinde Diagne, yerden bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-575. dakikada Trabzonspor'da Burak Yılmaz'ın kullandığı serbest vuruşta, top direğin üzerinden dışarı çıktı. Bu pozisyonda hakem aut kararı verdi ancak kaleci Ramazan topun kendisinden çıktığını belirtmesi üzerine korner atışı yapıldı.77. dakikada Trabzonspor'da karşılaşmanın hakemi Ümit Öztürk'e tepki gösteren Okay Yokuşlu ile 87. dakikada Hubocan, kırmızı kart ile oyun dışı kaldı.Kasımpaşa, maçtan 5-2 galip ayrıldı.Medical ParkÜmit Öztürk, Mustafa Emre Eyisoy, Mehmet Cem Hanoğlu,Uğurcan Çakır, Pereira, Okay Yokuşlu, Hubocan, Novak, Kucka, Onazi (Dk. 79 Rodallega), Sosa (Dk. 65 N'Doye), Olcay Şahan (Dk. 46 Abdülkadir Ömür), Yusuf Yazıcı, Burak YılmazRamazan Köse, Popov, Veysel Sarı, Ben Youssef, Veigneau, Sadiku, Pavelka, İlhan Depe (Dk. 81 Murillo), Mensah (Dk. 78 Ahmet Ildız), Trezeguet (Dk. 89 Eduok), DiagneDk. 11 ve 74 Diagne, Dk. 22 ve 59 Trezeguet, Dk. 45+1 Mensah (Kasımpaşa) Dk. 17 ve 48 Novak (Trabzonspor)Dk. 77 Okay Yokuşlu, Dk. 87 Hubocan (Trabzonspor)Dk. 37 Trezeguet, Dk. 71 Ramazan Köse (Kasımpaşa) Dk. 60 Sosa, Dk. 68 Onazi, Dk. 75 Kucka, Dk. 76 Burak Yılmaz (Trabzonspor)Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Trabzonspor'a konuk oluyor.Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Cumartesi günü deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak.Medical Park Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Ümit Öztürk yönetecek.Lacivert-beyazlılar, Süper Lig'de oynadığı son 2 karşılaşmada Atiker Konyaspor ve Fenerbahçe'ye mağlup oldu.Teknik direktör Kemal Özdeş yönetimindeki Kasımpaşa, 32. haftaya 40 puanla 9. sırada girdi.Kasımpaşa ile Trabzonspor arasında ligin ilk yarısında Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan karşılaşmayı bordo-mavililer 3-0 kazanmıştı.Trabzonspor'da bekleneni veremeyen Fabian Castillo'da flaş gelişme... Ülkesine giden 25 yaşındaki oyuncunun Atletico Nacional ile masaya oturduğu ortaya çıktıTrabzonspor'a çok büyük umutlarla transfer edilen ancak bekleneni veremeyen Fabian Castillo'da önemli gelişmeler yaşanıyor...Sakatlığını gerekçe gösterip ailesi ile birlikte Trabzon'dan ayrılan ve ülkesine giden 25 yaşındaki oyuncunun Kolombiya takımlarından Atletico Nacional ile masaya oturduğu ortaya çıktı.İki tarafın anlaşma sağladığı, Atletico kulübünün önümüzdeki günlerde Bordo-Mavililer ile temas kuracağı kaydedildi.Trabzonspor ve Rizespor arasında geçtiğimiz sezon yaşanan gerginliklerin iki takım yöneticilerinden zeytin dalı açıklamaları gelirken, Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu açıklamalarda bulundu.Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Süper Lig'e dönüşünü kutlamak üzere Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı Hasan Kemal Yardımcı ve yönetim kurulunu ziyaret edeceklerini bildirdi.Ağaoğlu, bordo-mavili kulübün internet sitesinden yaptığı açıklamada, Çaykur Rizespor'un geçen sezon Süper Lig'den düşmesiyle ilgili olarak bazı çevrelerin dayanaksız iddialarıyla gerçek sporseverleri derinden üzen olumsuz gelişmeler yaşandığını ifade ederek, şunları kaydetti:"İki komşu kente ait camiaların dostluğuna leke düşürecek her türlü söylem ve eylemden rahatsızlık duyduğumuzun altını özellikle çizerken, Çaykur Rizespor Başkanı Sayın Hasan Kemal Yardımcı'nın, bu durumun ortadan kalkmasına katkı verecek beyan ve çabalarını çok önemsediğimizi belirtmek isteriz. Eski günlerdeki dostluk ilişkilerinin temelini yeniden atacağına inandığımız bu girişimin yanı sıra bu konuda Trabzonspor olarak üzerimize düşen her türlü göreve hazır olduğumuzu, bu güzide kulübümüzün şampiyon olarak Süper Lig'e dönüşünü kutlamak üzere Cuma günü saat 14.00'te Sayın Yardımcı ve yönetim kurulunu ziyaret edeceğimizi kamuoyuyla saygıyla paylaşıyoruz."Kasımpaşa'da bu sezon üst düzey bir performans sergileyen Trezeguet için Ada'da adeta transfer kapışması çıktı.Galatasaray'ın Kasımpaşa'nın sezon başında Anderlecht'ten kiraladığı Mahmoud Ahmed Ibrahim Hassan isimli olan Trezeguet lakabıyla bilinen kadrosuna katmak istediği iddia edilirken, başarılı futbolcu için İngiliz kulüplerinin de devrede olduğu iddia edildi.ESPN'in haberine göre, Kasımpaşa'da bu sezon üst düzey bir performans sergileyen Mısırlı yıldız için İngiltere'den Everton, Leicester City ve Burnley devreye girdi. Rusya'da Dünya Kupası'nda boy gösterecek olan Trezeguet'in burada da başarılı olacağı ifade edilirken, Muhammed Salah gibi bir diğer Mısırlı'nın muhtemel rotasının "Ada" olacağına vurgu yapıldıDevre arasında Cenk Tosun ve Theo Walcott gibi yıldızları kadrosuna katan Everton'un bu transferde ısrarcı olduğu, Anderlecht'in de 23 yaşındaki oyuncunun Türkiye'deki patlamasıyla birlikte ciddi bir gelir elde edeceğinin altı çizildi. Trezeguet, bu sezon Kasımpaşa formasını 29'i lig, 2'si Türkiye Kupası olmak üzere toplam 31 kez sırtına geçirdi. Bu maçlarda 14 kez ağları sarsan Mısırlı yıldız, 5 de asist yaparak takımına büyük katkı sağladı.Genellikle sağ kanatta forma giyen Trezeguet, yeri geldiğinde orta alanın ortasında ve solda da oynayabiliyor. Her iki ayağını da iyi kullanan futbolcu, sezon sonu Anderlecht'e dönebilir ancak kontratı da 2019'da bitiyor.Kasımpaşa'nın sezon başında kiraladığı oyuncu için Belçika kulübüyle satın alma opsiyonu anlaşması bulunuyor. Kasımpaşa, Mısırlı futbolcuyu kadroda tutmak isteyebilir fakat son karar Trezeguet'te olacak.Sözleşmesinde 2.5 milyon euro bonservis bedeli yazan oyuncunun Haziran ayına kadar satın alma opsiyonu Kasımpaşa'da. İstanbul ekibi bu döneme kadar oyuncunun bonservisini ödeyip alma hakkına sahip olduğu duyuruldu.Mahmoud Ahmed İbrahim Hassan, "Trezeguet" lakabının, küçük yaşlarda Mısır'da forma giyerken teknik direktörü tarafından takıldığını ifade etmişti.Mısırlı futbolcu, "Küçük yaşlarda futbol oynarken, teknik direktörüm bana 'Trezeguet' lakabını taktı. Küçükken traşımı aynı Trezeguet gibi yapardım. Arkadaşlarım da beni ona benzetirlerdi." diye konuştu.Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş, Fenerbahçe maçı sonrasında açıklamalarda bulundu.Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş, Fenerbahçe'ye 4-1 mağlup oldukları maçın ardından açıklamalarda bulundu.Hücum oyuncularına tepki gösteren Özdeş, "Oyun içerisinde ön oyuncularımın tercihlerini sorguladım biraz. Fenerbahçe'yi kutluyorum, kim hak edecekse sezon sonunda o şampiyon olsun." dedi.Şener'in attığı 2. gol öncesinde yerde bir oyuncuları olmasına da değinen teknik adam, "Şener kardeşimi dinledim. Top farklı yerde olsa, farklı davranırdım, inşallah eleştirmezler dedi. Kimse eleştirmez ama taca atsa topu, onu herkes konuşurdu. Fenerbahçe takımı 64. dakikadan sonra bu maçı çevirecek kaliteye sahip. Ben de gittim maçın 4. hakemine 'yerde oyuncu yatıyor oyunu niye durdurmadın' diye. 'Burada oyun mu durur' dedi. Futbolun bir etiği var. Bu etiksizlik diye söylemiyorum, gelişmiş Avrupa ve Dünya futbol ülkelerinin tamamında o top böyle kullanılmazdı. Bu ülkede kazanmak içi her şey mübah olunca, böyle oluyor. Böyle nüansları kaçırıyoruz. Daha çok kat edeceğimiz mesafe var. oyunun etiğine uygun davranmak hepimizin görevi. Ben ne yaparım bilmiyorum ama Şener orada taca atsa, büyük fark yaratırdı. 4-1 hatırlanmazdı ama Şener'in bu yaptığı hatırlanırdı." ifadelerini kullandı.Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve bazı yöneticiler, Spor Toto Süper Lig'e yükselen Çaykur Rizespor'u ziyaret ederek başarı diledi.Ağaoğlu, beraberinde yöneticilerle Çaykur Rizespor Mehmet Cengiz Tesisleri'ne gelerek, yeşil-mavili ekibin kulüp başkanı Hasan Kemal Yardımcı ve yönetim kurulu üyeleriyle basına kapalı bir görüşme yaptı.Görüşmenin ardından iki başkan, basına ortak açıklama yaptı. Ağaoğlu'nun açıklama esnasında yakasına Çaykur Rizespor rozeti takması dikkati çekti.Yardımcı, Ağaoğlu ve beraberindekilerin, Süper Lig'e yükselmelerinden dolayı tebrik ziyaretinde bulunduğunu belirtti.Konuşulması gerekenleri içeride kendi aralarında kısmen konuştuklarını aktaran Yardımcı, "Fazla detaya girmedik. Kendi içimizde dertleştik, sohbetini yaptık. Mesajlarımızı birbirimize verdik. Dolayısıyla buluşmanın önemini, Türk futbolu adına bir fair play başlangıcı olarak görülmesini istiyoruz. Bu samimiyetin, bu dertleşmenin, muhabbetin, ileride olabilecek sıkıntıları erkenden teşhis ederek, çaresine bakma adına olumlu olduğunu düşünüyorum. Türk futbolu ve fair play adına iyi bir iş yaptığımızı düşünerek, kendilerine tekrar teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.Ağaoğlu ise Çaykur Rizespor'un şampiyonluğunu kutlamak için ziyareti gerçekleştirdiklerini ifade ederek, "Futbolun tarihine ve iki kentimizin geçmişine baktığımız zaman futboldaki iş birliğinin ötesinde ticarette, kültürde, sanatta olsun her zaman omuz omuza mücadele etmiş, birbirine destek olmuş iki şehrin arasının aslında temel felsefesi, dostluk, barış ve kardeşilik olan spor yüzünden gerilmesi hiçbir şekilde kabul edilemezdi." diye konuştu.Gurbette herkesin "Karadenizli" diye nitelendirildiğinin altını çizen Ağaoğlu, şunları kaydetti:"Trabzonlu, Rizeli, Hopalı, Artvinli demezler, Karadenizli derler. Biz bu toprakların, coğrafyanın insanıyız. Gurbette yıllarca birbirimize destek olarak yaşamışken, genel felsefesi dostluk, barış ve kardeşlik olan sporun üzerinden iki şehrin arasının açılması asla ve asla kabul edilemez. Biz bu ilişkimizi daha ileri boyutlara taşımak için, geçmişte olduğu gibi, Sayın Başkanımız ile görüş birliğine vardık. Bundan sonra münasebetlerimiz artarak devam edecektir."Ağaoğlu, bir gazetecinin "Bir yıldır taraftarların arasında bir gerginlik var. Bu konuda bir görüşmeniz oldu mu?" şeklindeki sorusuna, "Lokomotif nereye çekerse vagonlar oraya gider." şeklinde yanıt verdi.Trabzonspor Yönetimi, 8.5 milyonluk ödemenin ardından 15 Mayıs'ta bu kez 10 milyonluk yeni bir ödeme yapacak.Trabzon'da yeni yönetim kesenin ağzıın açtı. Bordo-Mavili yönetimin bu hafta içerisinde oyunculara toplam 8 milyon 500 bin TL'lik ödeme yapması, ayrıca personelin de maaşını yatırması, Süper Lig'de oynanacak Kasımpaşa maçı öncesi moralleri düzeltti. Futbolcular da yönetime teşekkür etti.Ödemelerin geç yapılması nedeniyle kulübe ihtar çeken ve 30 Nisan'a kadar ödemelerin yapılmasını talep eden yabancı oyuncular, ödemeden dolayı duydukları memnuniyeti dile getirdiler.Öte yandan Karadeniz Fırtınası'nda yönetimin 15 Mayıs tarihine kadar oyunculara bir ödeme daha yapmayı planladığı, bu kez rakamın 10 milyon TL seviyelerinde olacağı ifade edildi.Ahmet Ağaoğlu başkanlığındaki yönetimin, yapılan ödemeler sonrası teknik ekip ve futbolculardan Avrupa kupalarına katılma sözü aldığı öğrenildi. Futbolcular, ligi 5. bitireceklerini söylediler..Trabzonspor'un son dönemlerde yükselen performansı ile adı sıkça Avrupa'nın devleri ile de anılan genç yıldızı Yusuf Yazıcı, Avrupa kupaları hakkında konuştu.Karadeniz Fırtınası'nın genç yıldızlarından Yusuf Yazıcı, Süper Lig'de son dönemece geldiklerini ve Avrupa bileti almak istediklerini söyledi.Genç futbolcu, "İki sezondur Avrupa Kupaları'na gidemiyoruz. Bu sezon Avrupa kupalarına katılmak istiyoruz. Önümüzde 3 maç kaldı. Bu üç maçta kayıp yaşayacağımızı düşünmüyorum" ifadelerini kullandı.Genç oyuncu, "Kasımpaşa, Bursaspor ve Karabükspor'a puan vermeyiz. Rıza hocamızla birlikte sürekli toplantı yapıyoruz. Bu sezon ligi daha da üstlerde tamamlayabilirdik. Ama sakatlıklar ve şanssızlıklar yaşadık. Önümüzdeki sezon daha iyi sonuçlar alacağımıza inanıyoruz" ifadelerini kullandıSpor Toto Süper Lig'de Trabzonspor ile Kasımpaşa, Cumartesi Medical Park Stadı'nda yapacakları müsabakayla 18. kez kozlarını paylaşacakSpor Toto Süper Lig'de Trabzonspor ile Kasımpaşa, Cumartesi Medical Park Stadı'nda yapacakları müsabakayla 18. kez karşı karşıya gelecek.İki takımın ligde oynadığı 17 maçın 8'inden Trabzonspor galibiyetle ayrıldı. Kasımpaşa rakibini 4 kez mağlup ederken, taraflar 5 kez de sahadan beraberlikle ayrıldı.Bordo-mavililer, Süper Lig'de 2007-2008 sezonunda başlayan rekabette rakip fileleri 25 kez havalandırırken, Kasımpaşa ise 18 golle karşılık verdi.Sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan karşılaşmayı Trabzonspor 3-0 kazandı.Trabzonspor, evindeki maçlarda da Kasımpaşa'ya galibiyetlerde üstünlük sağladı.Bordo-mavililer, iç sahada oynan 8 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.Karadeniz ekibi sahasında 9 gol attı, 8 gol yedi.Trabzonspor, 2010-2011 sezonunda rakibini 7-0 mağlup ederek iki takım arasında oynanan maçlarda en faklı galibiyeti aldı.İstanbul temsilcisi ise Trabzon'daki tek galibiyetini 2015-2016 sezonunda 6-0'lık sonuçla elde ederek, rakibi önünde en farklı skora imza attı.