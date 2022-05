Trabzon kulüpleri, şampiyonluk sonrası heyecanlandı...

1461 Trabzon Futbol Kulübü Başkanı Celil Hekimoğlu, Y. D.Ç. Ofspor Kulübü Başkanı Olcay Saral ve Yomraspor Kulübü Başkanı Davut Atmaca, Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında 30 Nisan Cumartesi günü sahasında Fraport TAV Antalyaspor'la 2-2 berabere kalarak şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor'un başarısını değerlendirdi.



Türkiye Spor Yazarlar Derneği (TSYD) Trabzon Şubesi Dergisi'ne röportaj veren kulüp başkanlarından Hekimoğlu, Trabzonspor'un şampiyonluğu için çok mutlu olduğunu belirterek, bu başarıyı hep birlikte büyük bir mutlulukla karşıladıklarını ifade etti.



Hekimoğlu, çocuklarının, torunlarının şampiyonluğu yaşadığı için çok şanslı olduklarını işaret ederek, "Trabzonspor'un şampiyonluğu ile bir kere şehre yeni bir dinamizm gelecek. Çünkü alınan, verilmeyen, derken 38 yıl geçti. Bunun verdiği yılgınlık var. Kupayla üstümüzdeki ölü toprağını da attık bence artık. Ayrıca şu an iyi bir kadro var. İyi bir yönetim, iyi bir teknik kadro var. Burada çok doğru bir planlamayla daha uzun yıllar takım tekrar şampiyonluk potasında olur, inşallah yeni şampiyonluklar da kazanır." değerlendirmesinde bulundu.



"Bu başarı, Trabzon futbolunun önünü açacak"



Trabzonspor'un şampiyonluk stresi ve heyecanıyla ister istemez kendilerinin bir kenarda kaldığını iddia eden Hekimoğlu, "Şampiyonluktan sonra Trabzonspor tarafından daha sağlıklı ve daha uzun soluklu programlar yapılacaktır. Hem bizim hem de Trabzonspor'un menfaatleri olacak şekilde yeni bir düzenlemeye ihtiyaç var diye düşünüyorum. Bu gerçekleşirse burada Trabzonspor kazanır, Trabzon futbolu kazanır. Bu başarı, Trabzon futbolunun önünü açacak." ifadelerine yer verdi.



Başkan Saral ise uzun yıllardır özlenen şampiyonluk kutlamasını bu yıl gerçekleştirdiklerini aktararak, "8'inci şampiyonluğumuzu elde ettik, hem de büyük bir başarı ile iyi futbol, puan farkı ile. Dolu tribünler, birlikte hareket eden milyonlar, hep beraber zafere koştuk. Bunu bu takım, bu kulüp, bu şehir sonuna kadar hak etti. Trabzonspor tartışmasız sahada en iyi mücadeleyi gösterdi, rakiplerine üstünlük kurdu, aldığı sonuçlarla hep zirvede kaldı." ifadesini kullandı.



Trabzonspor'un şampiyonluğunun kendileri gibi kulüplere de artı olacağını vurgulayan Saral, şunları kaydetti:



"Artık geçmişi değil, geleceği düşünelim çünkü bu başarının kalıcı olması ve uzun yıllara yayılması için hep birlikte hareket etmeye yöneltecek. Trabzonspor şampiyon olduğu için ekonomileri daha güçlü olacak, tabii ki geleceğe de yatırım yapacaklar. Bizim gibi kulüplere verecekleri destek kısa sürede kendilerine artı olarak dönecek."



Saral, birçok kulübün kendisine pilot takım ve yardımcı kulüp aradığını belirterek, "Biz zaten Trabzonspor'un, Trabzon futbolunun her zaman yanındayız. Dolayısıyla Trabzonspor bizim futbolun üst kimliğidir. Bizi de ihmal etmeyecektir, gereken katkıları da verecektir diye umuyorum. Bu şampiyonluk Trabzon futboluna her açıdan yeniden ufuk açacak. Öz güven artacak, herkes hedef büyütecek." değerlendirmesinde bulundu.



"38 yıllık bir özlem dindi"



Başkan Atmaca da Trabzonspor'un her yönüyle bu sezon kendilerini gururlandırdığına dikkat çekerek, "38 yıllık bir özlem dindi. Başkanına, yönetimine, futbolcusuna, çalışanına herkesi kutluyoruz, teşekkür ediyoruz, başarılarının devamını diliyoruz. Trabzonspor inşallah Türkiye Kupası'nı da alır. Türkiye'nin marka değeri Trabzonspor'un gelecek sezon da büyük başarılar elde edeceğine inanıyorum." dedi.



Şampiyonluğun kendileri gibi kulüplere ve Trabzon futboluna büyük faydası olacağını aktaran Atmaca, şöyle devam etti:



"Trabzonspor bugüne kadar bizim gibi kulüplere her zaman katkı sağlamıştır, bundan sonra da sağlayacaktır. Trabzonspor'un bir gence teklif etmesiyle Yomraspor'un etmesi arasında tabii ki uçurum var. Genç yetenekler Trabzonspor'a geldikten sonra bizde kiralık olarak daha rahat oynayabiliyorlar. Bu önce bize ardından uzun vadede Trabzonspor'a büyük katkı sağlıyor. Bizim gibi takımların Trabzonspor sayesinde daha iyi duruma geldiğini düşünüyorum. Biz Trabzonspor'dan memnunuz. Bize tesis anlamında, sporcu anlamında, maddi manevi yüzde yüz destek vermişlerdir. Şampiyonluğun ardından bize verilecek önemin daha da katlanarak büyüyeceği görüşündeyim. Bu şampiyonluk bizim gibi kulüplere, amatör futbolculara da güven getirecek ayrıca Trabzon ekonomisine bile fayda sağlayacak."









