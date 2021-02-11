Trabzon kasketleri satışa çıkıyor

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın son maçlara kasket ile çıkması ve 2-1 kazandıkları Beşiktaş maçının ardından futbolcuların soyunma odasında kasket takarak çektirdikleri fotoğraftan sonra bordo-mavili taraftarlar, kaskete yoğun ilgi göstermeye başladı.

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Trabzon kasketleri satışa çıkıyor
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11 Şubat 2021 11:53
Abdullah Avcı'nın, Trabzonspor'un efsaneleri Ahmet Suat Özyazıcı ve Özkan Sümer'den esinlenerek kasket takmasının ardından şehirde yeni bir akım meydana geldi.

Trabzon'da kasket modası başlarken, Bordo-Mavili kulüp de özel tasarım ürünleri cumartesi günü satışa sunacak. 3 farklı modelden oluşan kasketler, TS Club mağazalarında ve online şekilde satılacak. Fiyatı yaklaşık 100 TL olarak belirlenen kasketlerde hedef; 20 bin satış...



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