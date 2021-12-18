Trabzon Hatay izle, TS Hatayspor BEIN CANLI İZLE

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beIN Trabzonspor Hatayspor Canlı izle ! Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Trabzonspor ile Hatayspor Akyazı Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor.

TRABZONSPOR HATAYSPOR MAÇI CANLI, TIKLA













TRABZONSPOR HATAYSPOR MAÇI HANGİ RADYODA?



Trabzonspor ile Hatayspor arasındaki zorlu Süper Lig mücadelesi TRT Radyo 1'den canlı olarak dinlenilebilmektedir.



TRT Radyo 1'in büyük illerdeki frekansları şu şekildedir: 95.6 İstanbul; 93.3 Ankara; 94.7 İzmir; 87.9 Bursa; 105.1 Adana . Tüm frekanslara buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.



TIKLA, TRABZONSPOR HATAYSPOR MAÇINI CANLI DİNLE



TRABZONSPOR HATAYSPOR BEIN SPORTS HABER İZLE







Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Trabzonspor, sahasında Atakaş Hatayspor ile karşılaşacak.



Medical Park Stadı'nda oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Trabzonspor - Hatayspor maçını beIN Sports canlı yayınlayacak. Karşılaşmanın VAR hakemi ise Atilla Karaoğlan.



Geçen hafta Fraport TAV Antalyaspor deplasmanından 2-1'lik mağlubiyetle ayrılan ve ligde namağlup unvanı sona eren bordo-mavililer, yeniden çıkışa geçmek istiyor.







Trabzonspor, Hatayspor'a hiç yenilmedi



Bordo mavili takım, Hatayspor'a karşı oynadığı hiç bir lig maçını kaybetmeyerek rakibine karşı büyük üstünlüğünü gösterdi.



Bugüne kadar oynanan 10 maçın 5'ini kazanan Trabzonspor, 5 maç da berabere tamamladı.



Trabzonspor'un rakibini konuk ettiği tek Süper Lig maçı da geçtiğimiz sezon beraberlikle sonuçlandı.



TRABZONSPOR'UN 11'İ



Trabzonspor

Uğurcan, Peres, Edgar, Hugo, Denswil, Berat, Dorukhan, Hamsik, Djaniny, Bakasetas, Cornelius







Hatayspor: Muhtemel

Munir, Fatih, Burak Öksüz, Falette, Burak Can, Sackey, Ribeiro, Adekugbe, Saint Louis, Saba, Diouf







Tüm biletler satıldı



Trabzonspor'un Hatayspor'u konuk edeceği karşılaşmanın tüm biletlerinin satılması bekleniyor.



Mücadele öncesinde kombinelerle birlikte 34 bin biletin satıldığı ve maç saatine kadar da kalan 4 bin biletin tamamının satılması bekleniyor.



Trabzonspor'un serisi



Trabzonspor, bu sezon evinde oynadığı son 4 maçta Fenerbahçe, Çaykur Rizespor, Gaziantep FK ve Adana Demir'i mağlup ederek 3 puanları toplamıştı.



Bordo Mavili takım Hatayspor'u da mağlup ettiği takdirde bu sezon ikinci kez 5 maçlık galibiyet serisi yakalamış olacak.



Ligde 39 puanla liderlik koltuğunda oturan Karadeniz ekibi, 29 puanla 3. sırada yer alan rakibi karşısında kazanarak şampiyonluk yolunda bir engeli daha aşmayı amaçlıyor.Bordo mavili takım, Hatayspor'a karşı oynadığı hiç bir lig maçını kaybetmeyerek rakibine karşı büyük üstünlüğünü gösterdi.Bugüne kadar oynanan 10 maçın 5'ini kazanan Trabzonspor, 5 maç da berabere tamamladı.Trabzonspor'un rakibini konuk ettiği tek Süper Lig maçı da geçtiğimiz sezon beraberlikle sonuçlandı.Uğurcan, Peres, Edgar, Hugo, Denswil, Berat, Dorukhan, Hamsik, Djaniny, Bakasetas, CorneliusMunir, Fatih, Burak Öksüz, Falette, Burak Can, Sackey, Ribeiro, Adekugbe, Saint Louis, Saba, DioufTrabzonspor'un Hatayspor'u konuk edeceği karşılaşmanın tüm biletlerinin satılması bekleniyor.Mücadele öncesinde kombinelerle birlikte 34 bin biletin satıldığı ve maç saatine kadar da kalan 4 bin biletin tamamının satılması bekleniyor.Trabzonspor, bu sezon evinde oynadığı son 4 maçta Fenerbahçe, Çaykur Rizespor, Gaziantep FK ve Adana Demir'i mağlup ederek 3 puanları toplamıştı.Bordo Mavili takım Hatayspor'u da mağlup ettiği takdirde bu sezon ikinci kez 5 maçlık galibiyet serisi yakalamış olacak. Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Trabzonspor ile Hatayspor Akyazı Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. Bu maçı reklamsız, kesintisiz, HD kalitesinde izlemek için bu linke tıklayarak Digitürk'e abone olmalısınız. Süper Lig maçlarının tek adresi sadece Digitürk'tür ve bu link üzerinden üye olarak maçları canlı olarak seyredebilirsiniz. İşte maçtan son dakika gelişmeleri...Trabzonspor ile Hatayspor arasındaki zorlu Süper Lig mücadelesi TRT Radyo 1'den canlı olarak dinlenilebilmektedir.TRT Radyo 1'in büyük illerdeki frekansları şu şekildedir: 95.6 İstanbul; 93.3 Ankara; 94.7 İzmir; 87.9 Bursa; 105.1 Adana . Tüm frekanslara buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

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