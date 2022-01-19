Trabzon Giresun maçı HD izle canlı, Trabzonspor Giresunspor Canlı bein sports
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Ligde 50 puanla lider durumda bulunan bordo-mavili takım, rakibi karşısında kazanarak yoluna devam etmeyi hedefliyor.
Sahasında bu sezon 10 maçta 7 galibiyet, 3 beraberlik elde eden Karadeniz ekibi, iç sahadaki yenilmezliğini de sürdürerek şampiyonluk yolunda bir engeli daha geride bırakmak istiyor.
İki takımın eksikleri
Trabzonspor'da milli takım kampında bulunan Kouassi, sakatlıkları devam eden Djaniny ve Trondsen ile yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan Nwakaeme ve adı açıklanmayan bir ismin daha bu maça yer alamayacağı belirtildi.
Giresunspor'da Emre Taşdemir ve Erol Can sakatlıkları nedeniyle kadroda olmayacak. Pelupessy ise cezalı. Traore ile Doukara ise Afrika Kupası'nda ülkeleri adına mücadele ediyor.
Abdullah Avcı kenarda olamayacak
Lider Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı 61. maçında takımının başında sahaya çıkamayacak. Avcı ilk kez bir maçta takımının yanında olamazken bu görev bir maçlığına Orhan Ak'ta olacak.
Trabzonspor evinde yenilmiyor
İki takım arasında Trabzon'da oynanan 3 maçta bordo-mavililer rakibine yenilmedi. Söz konusu maçlarda Trabzonspor 2 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti. İki takım arasında sezon başında oynanan maçı ise Trabzonspor, deplasmanda 1-0 kazanmıştı.