Trabzon Gaziantep izle link bein sports, TS Antep izle

TRABZONSPOR GAZİANTEP MAÇI CANLI, TIKLA





Medical Park Stadı'nda oynanacak maçı Zorbay Küçük yönetecek. Saat 16:00'da başlayacak Trabzonspor - Gaziantep maçını beIN Sports canlı yayınlayacak.



Karşılaşma öncesinde Trabzonspor, yakaladığı büyük çıkışla 42 puanla 4. sırada yer alıyor.



Konuk Gaziantep FK ise haftaya 38 puanla 7. sırada giriş yaptı.



Trabzonspor

Uğurcan, Kamil Ahmet, Edgar Ie, Hugo, Marlon, Flavio, Berat, Bakasetas, Nwakaeme, Ekuban, Djaniny



Gaziantep FK

Günay, Oğuz, Djilobodji, Ertuğrul, Tosca, Güray, Rashid, Jefferson, Maxim, Mirallas, Muhammet











Trabzonspor'un 5 maçlık serisi var



Bordo mavili takım çıkışını 5 haftadır sürdürüyor. 19 Ocak tarihinde Konyaspor maçıyla başlayan galibiyet serisinde bordo mavililer, Gençlerbirliği, Beşiktaş, Denizlispor ve Yeni Malatyaspor'u mağlup etmişti.



Öte yandan Trabzonspor son yenilgisini 12 Aralık tarihinde Galatasaray karşısında 2-0'lık skorla yaşamıştı.



İç sahada Ekuban farkı



Trabzonspor'un Ganalı oyuncusu Caleb Ekuban, özellikle iç sahada oynanan maçlarda takımı adına fark yaratan isim oluyor.



Trabzonspor'un Süper Lig'de sahasında oynadığı son 6 maçında Ekuban 6 gole katkı sağladı ve bu periyodda 4 gol 2 asistlik katkı sağladı. Süper Lig'in 25. haftasında Trabzonspor, sahasında Gaziantep FK'yı konuk edecek.Medical Park Stadı'nda oynanacak maçı Zorbay Küçük yönetecek. Saat 16:00'da başlayacak Trabzonspor - Gaziantep maçını beIN Sports canlı yayınlayacak.Karşılaşma öncesinde Trabzonspor, yakaladığı büyük çıkışla 42 puanla 4. sırada yer alıyor.Konuk Gaziantep FK ise haftaya 38 puanla 7. sırada giriş yaptı.Günay, Oğuz, Djilobodji, Ertuğrul, Tosca, Güray, Rashid, Jefferson, Maxim, Mirallas, MuhammetBordo mavili takım çıkışını 5 haftadır sürdürüyor. 19 Ocak tarihinde Konyaspor maçıyla başlayan galibiyet serisinde bordo mavililer, Gençlerbirliği, Beşiktaş, Denizlispor ve Yeni Malatyaspor'u mağlup etmişti.Öte yandan Trabzonspor son yenilgisini 12 Aralık tarihinde Galatasaray karşısında 2-0'lık skorla yaşamıştı.Trabzonspor'un Ganalı oyuncusu Caleb Ekuban, özellikle iç sahada oynanan maçlarda takımı adına fark yaratan isim oluyor.Trabzonspor'un Süper Lig'de sahasında oynadığı son 6 maçında Ekuban 6 gole katkı sağladı ve bu periyodda 4 gol 2 asistlik katkı sağladı.

Süper Lig'in 25. haftasında Trabzonspor ile Gaziantep karşı karşıya geliyor.İşte maçtan son dakika gelişmeleri...Trabzonspor ile Gaziantep arasındaki zorlu Süper Lig mücadelesi TRT Radyo 1'den canlı olarak dinlenilebilmektedir.TRT Radyo 1'in büyük illerdeki frekansları şu şekildedir: 95.6 İstanbul; 93.3 Ankara; 94.7 İzmir; 87.9 Bursa; 105.1 Adana . Tüm frekanslara buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.