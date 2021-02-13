Trabzon Gaziantep izle link bein sports, TS Antep izle

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13 Şubat 2021 16:35
Trabzon Gaziantep izle link bein sports, TS Antep izle
Trabzonspor Gaziantep  beIN Sports link! Süper Lig'in 25. haftasında Trabzonspor ile Gaziantep karşı karşıya geliyor. Bu maçı reklamsız, HD izlemek için buraya tıklayarak Digitürk'e abone olmalısınız. İşte maçtan son dakika gelişmeleri...

TRABZONSPOR GAZİANTEP MAÇI CANLI, TIKLA



TRABZONSPOR GAZİANTEP MAÇI HANGİ RADYODA?

Trabzonspor ile Gaziantep arasındaki zorlu Süper Lig mücadelesi TRT Radyo 1'den canlı olarak dinlenilebilmektedir.

TRT Radyo 1'in büyük illerdeki frekansları şu şekildedir: 95.6 İstanbul; 93.3 Ankara; 94.7 İzmir; 87.9 Bursa; 105.1 Adana . Tüm frekanslara buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

TIKLA, TRABZONSPOR GAZİANTEP MAÇINI CANLI DİNLE

TRABZONSPOR GAZİANTEP MAÇI BEIN SPORTS HABER CANLI YAYINI




 
Süper Lig'in 25. haftasında Trabzonspor, sahasında Gaziantep FK'yı konuk edecek.

Medical Park Stadı'nda oynanacak maçı Zorbay Küçük yönetecek. Saat 16:00'da başlayacak Trabzonspor - Gaziantep maçını beIN Sports canlı yayınlayacak.

Karşılaşma öncesinde Trabzonspor, yakaladığı büyük çıkışla 42 puanla 4. sırada yer alıyor.

Konuk Gaziantep FK ise haftaya 38 puanla 7. sırada giriş yaptı.

Trabzonspor
Uğurcan, Kamil Ahmet, Edgar Ie, Hugo, Marlon, Flavio, Berat, Bakasetas, Nwakaeme, Ekuban, Djaniny

Gaziantep FK
Günay, Oğuz, Djilobodji, Ertuğrul, Tosca, Güray, Rashid, Jefferson, Maxim, Mirallas, Muhammet





Trabzonspor'un 5 maçlık serisi var

Bordo mavili takım çıkışını 5 haftadır sürdürüyor. 19 Ocak tarihinde Konyaspor maçıyla başlayan galibiyet serisinde bordo mavililer, Gençlerbirliği, Beşiktaş, Denizlispor ve Yeni Malatyaspor'u mağlup etmişti.

Öte yandan Trabzonspor son yenilgisini 12 Aralık tarihinde Galatasaray karşısında 2-0'lık skorla yaşamıştı.

İç sahada Ekuban farkı

Trabzonspor'un Ganalı oyuncusu Caleb Ekuban, özellikle iç sahada oynanan maçlarda takımı adına fark yaratan isim oluyor.

Trabzonspor'un Süper Lig'de sahasında oynadığı son 6 maçında Ekuban 6 gole katkı sağladı ve bu periyodda 4 gol 2 asistlik katkı sağladı.

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