Trabzon elektrik kesintisi, elektrik arıza

12 Haziran Trabzon elektrik kesintisi ne zaman geçecek, elektrikler ne zaman gelecek merak ediliyor. İşte Trabzon Yomra merkezli elektrik kesintisinin detayları...Trabzon'da 14.30'da başlayan elektrik kesintisinin en geç 17.30'a kadar geçeceği açıklandı. İşte elektrik kesintisiyle ilgili bilgiler:Özdi̇l mahallesi - Kıratlı mahallesi3 saatYomra12.06.2020 Cuma Saati :14:3012/Haziran 2020 Saat :17:30Trabzonİşletme Bakım tamirat çalışması (Müteahhit)