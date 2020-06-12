Trabzon elektrik kesintisi, elektrik arıza

12 Haziran Trabzon elektrik kesintisi ne zaman geçecek, elektrikler ne zaman gelecek merak ediliyor. İşte Trabzon Yomra merkezli elektrik kesintisinin detayları...
Trabzon'da 14.30'da başlayan elektrik kesintisinin en geç 17.30'a kadar geçeceği açıklandı. İşte elektrik kesintisiyle ilgili bilgiler:
Etkilenen Yerler : Özdi̇l mahallesi - Kıratlı mahallesi
Yaklaşık Kesinti Müddeti : 3 saat
İlçe : Yomra
Kesinti Başlangıç Tarihi : 12.06.2020 Cuma Saati :14:30
Tahmini Kesinti Bitiş Zamanı : 12/Haziran 2020 Saat :17:30
Şehir : Trabzon
Kesinti Açıklaması : İşletme Bakım tamirat çalışması (Müteahhit)
Trabzon'da 14.30'da başlayan elektrik kesintisinin en geç 17.30'a kadar geçeceği açıklandı. İşte elektrik kesintisiyle ilgili bilgiler:
Etkilenen Yerler : Özdi̇l mahallesi - Kıratlı mahallesi
Yaklaşık Kesinti Müddeti : 3 saat
İlçe : Yomra
Kesinti Başlangıç Tarihi : 12.06.2020 Cuma Saati :14:30
Tahmini Kesinti Bitiş Zamanı : 12/Haziran 2020 Saat :17:30
Şehir : Trabzon
Kesinti Açıklaması : İşletme Bakım tamirat çalışması (Müteahhit)