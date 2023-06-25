Trabzon'dan Trezeguet'e vize yok

Trabzonspor Teknik Direktörü Nenad Bjelica, Mısırlı kanat oyuncusu Trezeguet'in takımda kalmasını istiyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Trabzon'dan Trezeguet'e vize yok
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25 Haziran 2023 11:01
Bu sezon 41 maça çıkan 13 kez rakip fileleri havalandırıp, 10 da gol pası veren Trezeguet'nin, Arap kulüplerine satılacağı iddia edilmişti.

Ancak teknik direktör Nenad Bjelica, Mısırlı futbolcunun takımda kalmasını istiyor.

Bu doğrultuda Trabzonspor Yönetimi de 28 yaşındaki oyuncunun geçmişe yönelik olan ödemelerini kapattı.

Trezeguet ile masaya oturulacak ve takımda kalması konusunda bir görüşme gerçekleştirilecek.

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