Trabzon'dan Trezeguet'e vize yok

Bu sezon 41 maça çıkan 13 kez rakip fileleri havalandırıp, 10 da gol pası veren Trezeguet'nin, Arap kulüplerine satılacağı iddia edilmişti.
Ancak teknik direktör Nenad Bjelica, Mısırlı futbolcunun takımda kalmasını istiyor.
Bu doğrultuda Trabzonspor Yönetimi de 28 yaşındaki oyuncunun geçmişe yönelik olan ödemelerini kapattı.
Trezeguet ile masaya oturulacak ve takımda kalması konusunda bir görüşme gerçekleştirilecek.
Ancak teknik direktör Nenad Bjelica, Mısırlı futbolcunun takımda kalmasını istiyor.
Bu doğrultuda Trabzonspor Yönetimi de 28 yaşındaki oyuncunun geçmişe yönelik olan ödemelerini kapattı.
Trezeguet ile masaya oturulacak ve takımda kalması konusunda bir görüşme gerçekleştirilecek.
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