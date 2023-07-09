Trabzon'dan orta saha operasyonu

Trabzonspor uzun bir süredir golcü arayışı konusunda çalışmalarını sürdürüyor. Bu doğrultuda Karadeniz ekibinin listesinde ilk sırada uzun bir süredir Bruno Petkovic yer alıyor.
Teknik direktör Nenad Bjelica'nın Dinamo Zagreb'ten eski öğrencisi olan Hırvat golcü için çalışmalar devam ediyor. Ancak yaşanan son gelişmeler sonrasında Trabzonspor bu transferde aceleci davranmamaya karar verdi.
GERİ ADIM YOK
Edinilen son bilgilere göre 28 yaşındaki forvetin menaceri, Alman kulüplerinin de devrede olduğunu öne sürerek, fiyat yükseltti. İlk etapta 2.5 milyon Euro teklif eden Trabzonspor Yönetimi, yapılan bu karşı teklif karşısında ise geri adım atmayı kesinlikle düşünmüyor.
Trabzonspor 1 yıllık kontratı kalan Petkovic'e 2.5 milyon Euro'dan fazlasını vermeyecek.
YENİ HEDEF ZİNKERNAGEL
Bu gelişmeler sonrasında Karadeniz ekibi rota değiştirdi. Orta sahayı güçlendirmek isteyen Trabzonspor, iki isim üzerine yoğunlaştı. Yunanistan Ligi ekiplerinden Olympiakos'un formasını giyen Danimarkalı on numara Philip Zinckernagel için görüşmeler devam ediyor. Trabzonspor ilk etapta yıldız oyuncu için kulübüne 1.5 milyon Euro'luk teklif önerisi sundu.
1 yıllık kontratı kalan 28 yaşındaki futbolcu için yapılan bu öneriye ilk etapta sıcak bakılmadı. Olympiakos'un, 2.5 milyon Euro civarında bir teklif beklediği bilgisine ulaşıldı. İki taraf arasındaki pazarlıklar sürerken, teknik direktör Nenad Bjelica, Danimarkalı'yı kadrosunda görmek istiyor.
ALTERNATİF HEDEF BELAİLİ
Karadeniz ekibinin hedefindeki bir diğer isim de Youcef Belaili. Fransız kulübü Ajaccio'dan ayrılan ve boşa çıkan Cezayirli oyuncuya senelik 900 bin Euro önerildi. Ajaccio'da 750 bin Euro alan 31 yaşındaki deneyimli oyuncu ile temaslar sürüyor. Diğer teklifleri de dinlemek istediğini söyleyen Belaili, şu anlık Trabzonspor'un önerisine sıcak bakıyor.
Teknik direktör Nenad Bjelica'nın Dinamo Zagreb'ten eski öğrencisi olan Hırvat golcü için çalışmalar devam ediyor. Ancak yaşanan son gelişmeler sonrasında Trabzonspor bu transferde aceleci davranmamaya karar verdi.
GERİ ADIM YOK
Edinilen son bilgilere göre 28 yaşındaki forvetin menaceri, Alman kulüplerinin de devrede olduğunu öne sürerek, fiyat yükseltti. İlk etapta 2.5 milyon Euro teklif eden Trabzonspor Yönetimi, yapılan bu karşı teklif karşısında ise geri adım atmayı kesinlikle düşünmüyor.
Trabzonspor 1 yıllık kontratı kalan Petkovic'e 2.5 milyon Euro'dan fazlasını vermeyecek.
YENİ HEDEF ZİNKERNAGEL
Bu gelişmeler sonrasında Karadeniz ekibi rota değiştirdi. Orta sahayı güçlendirmek isteyen Trabzonspor, iki isim üzerine yoğunlaştı. Yunanistan Ligi ekiplerinden Olympiakos'un formasını giyen Danimarkalı on numara Philip Zinckernagel için görüşmeler devam ediyor. Trabzonspor ilk etapta yıldız oyuncu için kulübüne 1.5 milyon Euro'luk teklif önerisi sundu.
1 yıllık kontratı kalan 28 yaşındaki futbolcu için yapılan bu öneriye ilk etapta sıcak bakılmadı. Olympiakos'un, 2.5 milyon Euro civarında bir teklif beklediği bilgisine ulaşıldı. İki taraf arasındaki pazarlıklar sürerken, teknik direktör Nenad Bjelica, Danimarkalı'yı kadrosunda görmek istiyor.
ALTERNATİF HEDEF BELAİLİ
Karadeniz ekibinin hedefindeki bir diğer isim de Youcef Belaili. Fransız kulübü Ajaccio'dan ayrılan ve boşa çıkan Cezayirli oyuncuya senelik 900 bin Euro önerildi. Ajaccio'da 750 bin Euro alan 31 yaşındaki deneyimli oyuncu ile temaslar sürüyor. Diğer teklifleri de dinlemek istediğini söyleyen Belaili, şu anlık Trabzonspor'un önerisine sıcak bakıyor.