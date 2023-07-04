Trabzon'da Yaz Spor Okulları'nın açılışı yapıldı

Trabzon'da Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) Yaz Spor Okulları'nın açılışı gerçekleştirildi.



Trabzon Valiliği koordinesinde Trabzon Büyükşehir Belediyesi ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğinde "Yaza Hareketli Giriyoruz" sloganıyla Ganita mevkisinde düzenlenen açılış töreninde sporcular, çeşitli branşlarda tanıtım yaptı.



Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, burada yaptığı konuşmada, Trabzon'un bir 'spor şehri' olduğu sözünü bugün teyit etmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.



Binlerce çocuğun, tesislerdeki nitelikli antrenörlerle çeşitli aktivitelere katılacağını dile getiren Zorluoğlu, şunları kaydetti:



"Trabzon'dan çok önemli sporcular yetişti, Avrupa şampiyonlarımız var, dünya şampiyonlarımız var, en son olimpiyat şampiyonumuz yoktu, olimpiyat şampiyonlarımız da oldu. Bu manada çok sağlam bir temele sahibiz, burada yer alan yavrularımızın içinden de önümüzdeki yıllarda yine Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonları çıkaracağız. Bunun için çok çalışmak ve emek sarf etmek gerekiyor."



Trabzon'da bulunan tesislerin altyapısına da değinen Zorluoğlu, "Özellikle son 20 yıl içerisinde Trabzon'da spor altyapısı bakımından çok büyük bir mesafe katedilmiş. Spor tesisleri bakımından Türkiye'nin en zengin illerinden bir tanesi. Sayın Cumhurbaşkanımız ile Gençlik ve Spor Bakanlarımıza teşekkür ediyoruz." diye konuştu.



Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu ise bu yıl Ortahisar, Akçaabat ve Yomra'yı pilot ilçe olarak belirlediklerini aktararak, "Büyükşehir Belediyemiz ile ortak bir organizasyon yaparak, Trabzon'da büyük bir spor okulları hamlesini başlatmış olduk. 28 tesisimizde 5 binin üzerinde kursiyerimiz kayıt oldu. Kurslarımızı iki dönem şeklinde yapacağız. En nitelikli ve nicelikli kurslar ve spor faaliyetleri Trabzon'da olacak." ifadelerini kullandı.



Arıcıoğlu, spor şehri olan Trabzon'dan başarılı sporcular yetiştiğini vurgulayarak, şöyle devam etti:



"Geçtiğimiz günlerde Busenaz Sürmeneli olimpiyat şampiyonluğundan sonra Polonya'da düzenlenen 3. Avrupa Oyunları'nda da şampiyon oldu. Bu da bizim gururumuz. İnşallah bizde Busenaz Sürmeneliler çok olacak. Birbirinden yetenekli ve değerli çocuklarımız var. Biz sporu önce bir kültür haline dönüştürerek, tüm insanların spor yapmasını istiyoruz. Onun dışında yetenekli olan çocuklarımız bizi ve ülkemizi yurt dışında temsil edecektir."



Velilere de tavsiyelerde bulunan Arıcıoğlu, okulların tatile girmesiyle çocuklarını mutlaka bir spor branşına yönlendirmelerini velilerden talep etti.



Konuşmaların ardından halk oyunları ekipleri ve sporcular, çeşitli branşlarda gösteri sundu. Tanıtımı yapılan spor branşlarına çocuklar ve gençlerin yanı sıra anne babalar da ilgi gösterdi.



Açılışa kamu kurum müdürleri, sporcular, antrenörler, veliler ve vatandaşlar katıldı.



