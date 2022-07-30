Trabzon'da taraftarlar maçı dev ekrandan izledi

Trabzonsporlu taraftarlar, Sivasspor ile oynanan Turkcell Süper Kupa maçını kurulan dev ekrandan izledi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Trabzon'da taraftarlar maçı dev ekrandan izledi
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30 Temmuz 2022 22:22
Trabzonspor'un Turkcell Süper Kupa'da Demir Grup Sivasspor'la karşılaştığı maçı bordo-mavili taraftarlar, dev ekrandan izledi.

Bordo-mavili taraftarlar, maç saatine kısa süre kala Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından Millet Bahçesi'ne kurulan dev ekran önünde bir araya geldi.

Takımları lehine tezahüratlarda bulunan taraftarların, maçtaki gol pozisyonlarında heyecanlı anlar yaşadıkları görüldü.

Bu arada çoğu taraftarın karşılaşmayı Millet Bahçesi'nde bulunan tribünden takip ettiği görüldü.

 

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