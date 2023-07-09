Trabzon'da Sutopu 1. Lig'e yükselme müsabakaları yapıldı

Türkiye Sutopu Federasyonu büyük erkekler terfi maçları, Trabzon'da yapıldı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Trabzon'da Sutopu 1. Lig'e yükselme müsabakaları yapıldı
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09 Temmuz 2023 18:07
Sutopu'nda 1.Lig'e yükselme müsabakaları Trabzonda gerçekleştirildi.

Ortahisar Belediyesi Mehmet Akif Ersoy Kapalı Yüzme Havuzu'nda 7-9 Temmuz'da gerçekleştirilen turnuvada, 5 takım mücadele etti.

Turnuvada birinci Yeşilyurt Spor Kulübü, ikinci Nevşehir Gençlik ve Spor Kulübü ile üçüncü Kayseri Elit Seva Spor Kulübü, Büyük Erkekler 1. Lig'e yükselmeye hak kazandı.

Üst lige yükselen kulüplerin sporcularına kupa ve madalyaları Trabzon Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu tarafından verildi.

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