Trabzon'da Sutopu 1. Lig'e yükselme müsabakaları yapıldı

Sutopu'nda 1.Lig'e yükselme müsabakaları Trabzonda gerçekleştirildi.



Ortahisar Belediyesi Mehmet Akif Ersoy Kapalı Yüzme Havuzu'nda 7-9 Temmuz'da gerçekleştirilen turnuvada, 5 takım mücadele etti.



Turnuvada birinci Yeşilyurt Spor Kulübü, ikinci Nevşehir Gençlik ve Spor Kulübü ile üçüncü Kayseri Elit Seva Spor Kulübü, Büyük Erkekler 1. Lig'e yükselmeye hak kazandı.



Üst lige yükselen kulüplerin sporcularına kupa ve madalyaları Trabzon Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu tarafından verildi.



