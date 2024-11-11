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Trabzon'da Şenol Güneş'e destek büyüyor

Trabzonspor'un deneyimli Teknik Direktörü Şenol Güneş'e, sosyal medyada taraftarlardan büyük destek geldi.

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Trabzon'da Şenol Güneş'e destek büyüyor
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11 Kasım 2024 12:24
Son maçlarda alınan kötü sonuçlara rağmen Trabzonspor taraftarları, Şenol Güneş'in arkasında olduklarını belirtti. Şenol Güneş'in sosyal medyaya yansıyan görüntüleri sonrası taraftarlar, "Başını dik tut hocam, bu takımı düzelteceksin" şeklinde destekleyici paylaşımlar yaptı.

Arka Arkaya 3 Mağlubiyet

Bordo-mavililer, ligde oynadığı son 3 maçta istediği sonuçları alamadı. Trabzonspor, Göztepe, Fenerbahçe ve Çaykur Rizespor karşısında mağlup olarak sahadan ayrıldı. Bu maçlarda kalesinde 8 gol gören Trabzonspor, rakip filelere yalnızca 4 gol atabildi. Takımın bu durumu taraftarları endişelendirse de, Şenol Güneş'e olan destek sürüyor.

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