Trabzon'da penaltı VAR'la iptal!

Trabzonspor'un Hatayspor maçında kazandığı penaltı VAR incelemesinin ardından iptal edildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Trabzon'da penaltı VAR'la iptal!
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08 Mart 2025 21:03
Son güncelleme 08 Mart 2025 21:07
Süper Lig'de Hatayspor ile karşı karşıya gelen Trabzonspor'da bir penaltı VAR incelemesinin ardından iptal edildi.

Karşılaşmanın 27. dakikasında Danylo Sikan'ın şutunda top Kilama'dan döndü. Hakem Alper Akarsu, pozisyonda elle oynama olduğunu işaret ederek penaltı noktasını gösterdi.

Hakem Akarsu, VAR hakemi Sandi Putros'tan gelen uyarının ardından pozisyonu ekranda izledi ve penaltı kararını iptal etti.

Trabzonspor'da teknik heyet ve taraftarlar, bu karara büyük tepki gösterdi.


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