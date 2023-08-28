Trabzon'da Nenad Bjelica'ya 6 eleştiri

Trabzonspor'da teknik direktör Nenad Bjelica, Rizespor maçındaki tercihleriyle eleştirildi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Trabzon'da Nenad Bjelica'ya 6 eleştiri
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28 Ağustos 2023 14:16
Süper Lig'de Trabzonspor'un Çaykur Rizespor maçı 11'i açıklandığında teknik direktör Nenad Bjelica tercihleriyle şaşırttı. Hırvat hoca "Kazanacak 11'i çıkardım" derken konuk takım iyi futbolla 2-0'ı buldu. Bir topları da direğe takıldı. İkinci yarıdaki değişikliklerle kıpırdanır gibi olsa da savunma sorunları sürdü.



Bordo-mavililer, 3-2 kaybederken Hırvat çalıştırıcı da ilk 11 tercihi kadar, oyuncu değişiklikleriyle de tepki çekti. İşte gelen o eleştiriler;

1 - Sezona iyi başlayan Stefano Denswil kesildi. Yerine Rayyan Baniya oynadı. Denswil'in tecrübesi ve soğukkanlılığı bu karşılaşmada fazlasıyla hissedildi.

2 - Umut hem formsuz hem de mental olarak düşüktü. Yine kötü oynadı. Islıklandı. Bjelica'nın onda ısrar etmesi gereksiz bulundu.

3 - Yerli yelpazesinde Uğurcan Çakır ile birlikte en önemli isim olan Abdülkadir Ömür'ün maça yedekte başlamasını kimse anlamadı.

4 - En formsuz isimlerden Umut Bozok'a 70 dakika dayandı. Yerine giren Enis Destan kalan bölümde çok daha etkili oldu. Fileleri de havalandırmayı başardı.

5 - Visca kariyerinde sağ kanatta 308 maça çıktı. Sol kanatta ise 19 karşılaşmada oynadı. Bjelica onu solda kullanmak istedi. Bu tercih de verimini düşürdü.

6 - Hücumda ana organizasyonu Enis Bardhi'ye bıraktı. Makedon futbolcunun takımı koordine etmekte çok zorlandığı görüldü.





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