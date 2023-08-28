Trabzon'da Nenad Bjelica'ya 6 eleştiri





Süper Lig'deÇaykur Rizespor maçı 11'i açıklandığında teknik direktörtercihleriyle şaşırttı. Hırvat hocaderken konuk takım iyi futbolla 2-0'ı buldu. Bir topları da direğe takıldı. İkinci yarıdaki değişikliklerle kıpırdanır gibi olsa da savunma sorunları sürdü.Bordo-mavililer, 3-2 kaybederken Hırvat çalıştırıcı da ilk 11 tercihi kadar, oyuncu değişiklikleriyle de tepki çekti. İşte gelen o eleştiriler;Sezona iyi başlayan Stefano Denswil kesildi. Yerine Rayyan Baniya oynadı. Denswil'in tecrübesi ve soğukkanlılığı bu karşılaşmada fazlasıyla hissedildi.Umut hem formsuz hem de mental olarak düşüktü. Yine kötü oynadı. Islıklandı. Bjelica'nın onda ısrar etmesi gereksiz bulundu.Yerli yelpazesinde Uğurcan Çakır ile birlikte en önemli isim olan Abdülkadir Ömür'ün maça yedekte başlamasını kimse anlamadı.En formsuz isimlerden Umut Bozok'a 70 dakika dayandı. Yerine giren Enis Destan kalan bölümde çok daha etkili oldu. Fileleri de havalandırmayı başardı.Visca kariyerinde sağ kanatta 308 maça çıktı. Sol kanatta ise 19 karşılaşmada oynadı. Bjelica onu solda kullanmak istedi. Bu tercih de verimini düşürdü.Hücumda ana organizasyonu Enis Bardhi'ye bıraktı. Makedon futbolcunun takımı koordine etmekte çok zorlandığı görüldü.