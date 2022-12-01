Trabzon'da Mustafa Eskihellaç krizi

1461 Trabzon'un Tesisler ve Hukuk İşlerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Av. Ali Yavuz Güner açıklamalarda bulundu.



1461 Trabzon Futbol Kulübü olarak mali disiplin konusunda taviz vermediklerini kaydeden Güner, "Kulübümüzde mali disiplin çok sıkı şekilde uygulanmaktadır. Çalıştığımız hiçbir teknik direktör ve futbolcu ile geçmişe dönük mali ihtilafımız olmamıştır. Finansal Fair-Play kurallarını yerine getiren, hiç kimseye geçmişe dönük borcu olmayan ve ulusal kulüp lisansı alan az sayıdaki kulüplerinden birisiyiz" dedi.



Hali hazırda Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'ndaki tek davalarının alacak davası olduğunu da kaydeden Güner, "Yeni Malatyaspor'dan alacağımız için UÇK'ya başvurduk. Kulübümüzün ismi Düzyurtspor iken oyuncumuz Mustafa Eskihellaç Yeni Malatyaspor'a transfer oldu. Sözleşmesine 'sonraki satışından kulübümüze yüzde 25 pay ödenir' maddesi koyulmuştu. Mustafa Eskihellaç buradan, Gaziantep'e 14 Milyon TL bedelle transfer oldu, sözleşme gereği yüzde 25 (3.5 Milyon TL)'in tarafımıza ödenmesi için kendilerinden talepte bulunmamıza rağmen, ödeme gerçekleştirilmediği için, yasal hakkımızı kullanarak Türkiye Futbol Federasyonu Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'na başvuru yaptık. Şu an bununla ilgili yargı süreci devam etmektedir" ifadelerini kullandı.





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