Trabzon'da ISF Dünya Okullar Atletizm Şampiyonası hazırlıkları

Türkiye Okul Sporları Federasyonu koordinasyonunda Trabzon'da düzenlenecek Uluslararası Okul Sporları Federasyonu (ISF) Dünya Okullar Atletizm Şampiyonası'nın hazırlıkları devam ediyor.



Türkiye Okul Sporları Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 19-25 Haziran 2023 tarihlerinde gerçekleştirilecek organizasyon için Başkan Ömür Fatih Karakullukçu, Trabzon Gençlik ve Spor İl Müdürü Ozan Çetiner, ISF Atletizm Komite Başkanı Nihat Doker, Türkiye Okul Sporları Organizasyon Kurulu Başkanı Güngör Doğanay ve beraberinde bulunan heyet, Akçaabat Söğütlü'de atletizm sahasındaki çalışmaları inceledi.



Karakullukçu, konuyla ilgili, "Organizasyon için 2020 yılında adaylık başvurusunda bulunduk. Geçtiğimiz yıllarda baş gösteren Kovid-19 salgını nedeniyle organizasyon 2022 yılına ertelendi. Aynı yıl Çin ve Fransa'da da ISF organizasyonları düzenlenecekti. Organizasyonu 2023'te gerçekleştirmenin daha uygun olacağını değerlendirdik." ifadelerini kullandı.





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