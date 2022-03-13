Trabzon'da iki kahraman: Visca & Abdülkadir

Trabzonspor'un iki yıldızı; Edin Visca ve Abdülkadir Ömür, Göztepe karşılaşmasına damga vurdu.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Trabzon'da iki kahraman: Visca & Abdülkadir
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13 Mart 2022 12:35
Ligde şampiyonluk yürüyüşünde hız kesmeyen Trabzonspor'da, Göztepe karşılaşmasına Edin Visca ve Abdülkadir Ömür damga vurdu.

Birlikte müthiş bir uyum gösteren ikiliden Boşnak yıldız servis ettiği toplarla Abdülkadir'e iki gol attırdı. Devre arasında katıldığı bordo-mavili ekipte 5 golü olan Visca, asist sayısını da 2 yaparken Abdülkadir Ömür, gol sayısını 6'ya çıkardı.

Öte yandan Abdülkadir, 23 Aralık 2018'den bu yana ilk kez bir maçta 2 gol attı.

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