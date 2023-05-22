Trabzon'da hedef 4 maçta 12 puan

Ligde kalan tüm maçlardan 3 puan çıkarıp hem taraftarlarını bir nebze olsun sevindirmek hem de ligi iyi bir konumda tamamlamak isteyen Nenad Bjelica ve öğrencileri, puan kaybını düşünmüyor.



Ligi ilk 5 sırada tamamlayabilme şansını son ana kadar denemeyi hedefleyen teknik direktör Nenad Bjelica, bugünkü Karagümrük mücadelesiyle beraber bir galibiyet serisi başlatmak ve ligi böyle noktalamak istiyor.



İLERİYE DÖNÜK KADROLAR DENEYECEK



Hırvat çalıştırıcı bir yandan da yeni sezonun kadro çalışmalarıyla formasyonu üzerinde de duruyor. Fenerbahçe maçında olduğu gibi zaman zaman yeni formasyonların denenmesi bekleniyor. Aynı zamanda gelecek sezon da takımda yer alması beklenen oyuncuların üzerinde durulması hedefleniyor.



