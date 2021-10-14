Trabzon'da Fenerbahçe maçı heyecanı

Süper Lig'de şampiyonluk hesapları yapan Trabzonspor pazar günü Fenerbahçe'yi devirerek hem yenilmezlik serisini sürdürmeyi hem de liderliği ele geçirmeyi hedefliyor.



Ligde 19 puanla Fenerbahçe'nin 1 puan gerisinde ikinci sırada yer alan bordo-mavililer tüm yönleriyle zorlu karşılaşmaya odaklandı. Abdullah Avcı'nın görev yaptığı geçen sezonun 29. haftasında Alanyaspor'a sahasında 3-1 kaybettikten sonra 20 maçta 9 galibiyet, 11 beraberlik elde eden Karadeniz ekibi dev randevuda yenilmezlik serisini sürdürmek istiyor. Trabzonspor ligde tam 219 gündür mağlubiyet yüzü görmüyor.



Kritik randevunun biletlerine taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. 40 bin kişilik Medical Park Stadı'nda satışa çıkarılan 20 bine yakın bilet sadece bir saat içerisinde tükendi. Bu rakam Trabzonspor'un bu sezon iç sahada en fazla seyirci sayısı olacak. Ligin 4. haftasındaki Galatasaray maçını 13 bin 500 taraftar izlemişti.



Ayak tenisi keyfi



Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe'yi konuk edecek olan Trabzonspor hazırlıklarını sürdürdü. Bordo-mavili futbolcular, Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetimindeki antrenmanda teknik ısınma hareketlerinin ardından ayak tenisi oynadı ve bireysel çalışmalar gerçekleştirdi. Milli takımlara giden oyuncular idmanda yer almadı. Bu isimlerin bugünkü çalışmada yer almaları bekleniyor.



Hamsik'te kritik gün



Trabzonspor'da dev maç öncesi altı oyuncunun sakatlığı bulunuyor. Tedavilerine devam edilen Fode Koita, Abdulkadir Parmak, İsmail Köybaşı ve Dorukhan Toköz dün de antrenmana çıkmazken Serkan Asan takımdan ayrı çalıştı. Slovakya'nın Hırvatistan'la oynadığı maçta sakatlanan Marek Hamsik'in durumu ise bugün çekilecek MR'dan sonra netleşecek. Ağrıları bulunan Hamsik'in Fenerbahçe'ye karşı forma giymesinin zor olduğu aktarıldı.





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