Trabzon'da Djaniny milli takıma dönüyor

Trabzonspor'un önemli isimlerinden Djaniny Semedo, 8 aydır davet edilmediği Yeşil Burun Adaları Milli Takımı'na Ocak ayındaki Afrika Kupası ile dönmeye hazırlanıyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Trabzon'da Djaniny milli takıma dönüyor
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25 Kasım 2021 14:19
Yaklaşık 8 aydır Yeşil Burun Adaları Milli Takımı'na davet edilmeyen Trabzonspor'un forveti Djaniny Semedo'nun, Ocak ayındaki Afrika Kupası'na gitmesi bekleniyor.

Bir süredir milli takımdaki hocasıyla sıkıntılar yaşayan tecrübeli forvetin, sorunları çözdüğü ve af yolunun açıldığı öğrenildi. Ülke federasyonunun milli takım hesabı da sosyal medyadan yaptığı Djaniny paylaşımıyla mesajı verdi.

İKİNCİ YARI 3-4 MAÇ KAÇIRACAK

Djaniny, Afrika Kupası'na giderse, ligde ikinci yarının ilk 3-4 haftasını kaçıracak.


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