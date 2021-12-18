Trabzon'da dev coşku: Abdullah Avcı'dan mesaj

Teknik direktör Abdullah Avcı da taraftarların ilgisine teşekkür ederek mesaj gönderdi.

Haber; Sabah
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Trabzon'da dev coşku: Abdullah Avcı'dan mesaj
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18 Aralık 2021 11:43
Şampiyonluk yolunda Hatayspor ile kritik bir maça çıkacak olan Trabzonspor'da satışa sunulan biletler tükenmek üzere. Pandemi koşulları nedeniyle 42 bin olan stat kapasitesinin 38 bin 743 bileti satışa sunulmuştu. Bordo-mavili taraftarlar da çok önemli olan bu maçta takımı yalnız bırakmamak için biletlere adeta akın etti.

Satışa çıkan biletlerin yüzde 85'i tükenirken, bu oran 32 bin bilete tekabül etti. Karşılaşmanın başlama saatine kadar diğer biletlerin de tamamen satılması ve bu sezon bordo-mavililerin ilk kez full tribünler önünde oynaması bekeniyor.

Teknik direktör Abdullah Avcı da taraftarların ilgisine teşekkür ederek, "Biz onlarla birlikte atağa kalkmak, onlarla birlikte defans yapmak istiyoruz. Bu ruhla gücümüze güç katacağız" diye konuştu.

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