Trabzon'da büyük çılgınlık!

Süper Lig'de büyük zafere 1 puanı kalan ve cumartesi günü Antalyaspor karşısına şampiyonluk turu atma hedefiyle çıkacak olan Trabzonspor'da tam anlamıyla bilet çılgınlığı yaşanıyor...



Tarihi geceye Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde tanıklık etmek isteyenler, pazartesi günü satışa çıkan biletleri 4 dakika içinde tüketmişti. 41 bin 461 kapasiteli stadyumda 500 ila 5 bin TL arasında satışa çıkan 12 bin 824 bilet kapış kapış giderken, açıkta kalanlar alternatif yolları zorlamaya başladı.



Yönetime ve kulüp yetkililerine bilet için telefon yağdığı ancak talebin yüksekliğinin karşılanmasının mümkün olmadığı öğrenildi.



EMNİYET ALARMA GEÇTİ!



Hal böyle olunca fırsatçılar biletleri karaborsadan satışa çıkardı. 1.000 lira olan tribün bileti, 5 bin liraya; 5 bin lira olan VIP tribün bileti ise sosyal medyadan 15 bin liraya ilana konuldu. Bu durum karşısında emniyet güçlerinin alarma geçtiği kaydedildi. Trabzonspor Kulübü de böyle faaliyetlerde bulunan kişilerin hemen kendilerine bildirilmesini istedi.



ŞAMPİYONLUK ÇIKARMASI!



Şampiyonluk kutlaması için Trabzon'a tüm uçak ve otobüslerin dolmasından sonra kulübün girişimiyle sefer sayıları iki katına çıkarılmıştı. Ancak bu da yeterli olmadı ve yeni takviyeler yapıldı.



Bordo-mavili ekibin Antalyaspor ile oynayacağı maç için bugün 23, yarın 38 ve cumartesi günü 35 uçak seferi eklenir eklenmez tamamen doldu. Trabzon'a bilet bulamayanlar ise Ordu- Giresun, Erzurum ve Samsun Havalimanı'na olan uçuşlara ait biletleri tüketti.



Havayolu şirketleri her gün yeni ek seferler koymasına rağmen talebe karşılık vermekte zorlanıyor.





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