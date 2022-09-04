Spor Toto Süper Lig 'de önceki akşam Ümraniyespor'u deplasmanda 1-0'lık skorla yenmeyi başaran Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, İstanbul takımları karşısında aldığı başarılı sonuçlarla dikkat çekiyor. Avcı, geçen sezonki performansını tekrarlama niyetinde.



BİR TEK BAŞAKŞEHİR'E KAYBETMİŞTİ



10 Kasım 2021'de sözleşme imzaladığı Bordo-mavili takımı geçen sezon şampiyonluğa taşıyan Abdullah Avcı'nın döneminde İstanbul takımlarıyla 13 karşılaşma oynandı. Karadeniz ekibi, 13 karşılaşmanın 10'unda galip geldi. 2 maçta sahadan eşitlikle ayrılan Trabzonspor, sadece 1 karşılaşmada mağlubiyet aldı. Bordo-mavililer bu maçlarda 10 gol yerken rakip fileleri 20 kez havalandırdı. Trabzonspor, İstanbul takımları karşısında tek yenilgisini şampiyon tamamladığı geçen sezonun son haftasında Medipol Başakşehir'e karşı 3-1'lik sonuçla yaşadı.



10 PUANIN 6'SI İSTANBUL'DA



Trabzonspor, bu sezon ligin 5 haftalık bölümünde topladığı 10 puanın 6'sını İstanbul'da aldı. Bordo-mavililer, ligin ilk haftasında İstanbulspor'u Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 2-0 mağlup ederken HangiKredi Ümraniyespor'u da Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda 1-0 yendi. Trabzonspor, Avcı yönetiminde İstanbul'da 2 Süper Kupa alma başarısı da gösterdi. Karadeniz ekibi 27 Ocak 2021'de Medipol Başakşehir'i 2-1, 30 Temmuz 2022'de de Demir Grup Sivasspor 'u 4-0 mağlup ederek Süper Kupa'yı müzesine getirdi.



"İYİ MESAJLAR VERDİ"



Öte yandan Abdullah Avcı, Ümraniyespor'u yendikleri mücadele sonrasında transferle ilgili şu açıklamalarda bulunmuştu:



"Gomez geldi, Umut iyi mesajlar verdi. Djaniny bizim için önemli bir oyuncu. Trezeguet çok duygusal, attığı gol onun duygularını dengeleyecek diye düşünüyorum. Bugün attığı gol onu da bizi de mutlu etti. Cornelius harika geldi, harika gitti. Avrupalı bir Lord gibi. Müsaade istedi. Futbol yaşantımın en verimli dönemini geçirdim dedi. Aile, ülkesi.. Verdiğimizden fazlasını getirdi. Verim aldık. Oyuncu değişim istiyorsa buna kulüp menfaatleri doğrultusunda izin verdik. Forvet zaten alacaktık, böyle olunca 2 forvet aldık."







