Trabzon'da biletlere hücum: 4 dakikada tükendi!

Trabzonspor'un cumartesi günü Antalyaspor'u konuk edeceği şampiyonluk maçı öncesi satışa sunulan biletler tam 4 dakikada tükendi. En ucuzu 500 liradan satışa sunulan 12 bin 824 biletlin tamamı biterken kulüp tam 15 milyon TL gelir elde etmiş oldu.



Adana Demirspor'u deplasmanda devirip mutlu son için dev bir adım atan Trabzonspor, cumartesi günü Antalyaspor ile şampiyonluk maçına çıkacak. Tarihi karşılaşmanın bietleri 25 Nisan günü öğlen 13:00'te satışa sunuldu ve sadece 4 dakika içinde tamamen bitti. Sabaha karşı gişeler önünde uzun kuyruklar oluşurken, müthiş ilgi nedeniyle pek çok taraftar bilet alamadı.



Trabzonspor'da 40 bin 782 biletin, 27 bin 958'i kombine olarak daha önceden satıldığı için Antalyaspor maçında misafir takım tribünü dahil 12 bin 824 bilet satışa açıldı. Biletlere gişelerden ve Passolig sistemi üzerinden yoğun talep gösterilirken, bu sezonun en hızlı bilet satışını gerçekleştiren takım Trabzonspor oldu.



KARABORSAYA DÜŞTÜ



En ucuzu 500 TL olan şampiyonluk maçı için en pahalı bilet ise 5000 TL'ydi. Trabzonspor Kulübü, 4 dakikada tükenen biletlerden yaklaşık 15 milyon TL'lik dev bir gelir elde etti. Sadece yurt içinden değil, Avrupa'nın pek çok yerinden de Bordo-Mavili taraftarlar Trabzon'a akın edecek. 500 liradan satılan biletler için, kısa süre sonra sosyal medyada fırsatçılar 5-6 katı fiyat isterken, karaborsa satışı engellemek için hem kulüp hem de emniyet yetkilileri harekete geçti.





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