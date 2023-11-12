Trabzon'da Avcı'yla işler tersine döndü!

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'de son olarak Tümosan Konyaspor'u mağlup ederek yenilmezlik serisini 4 maça çıkardı. Sezona teknik direktör Nemad Bjelica ile başlayan ve aldığı sonuçlarla bekleneni veremeyen Karadeniz, Abdullah Avcı'nın gelişiyle rüzgarı tersine çevirmeyi başardı.
Süper Lig'de Bjelica yönetiminde 8 maça çıkan bordo-mavililer 4 galibiyet ve 4 yenilgiyle 12 puan topladı, beklentilerin uzağında kaldı. Taraftarın da protestolarının ardından yönetim tecrübeli çalıştırıcı ile yolları ayırdı, Trabzonspor'un şampiyonluk özlemine son veren Abdullah Avcı ile hemen el sıkıştı.
Avcı, bordo-mavili takımdaki ikinci dönemine de hızlı bir başlangıç yaptı. Yeni maceraya Alanyaspor galibiyeti ile başlayan Avcı'nın Trabzonspor'u ardından Fatih Karagümrük ile golsüz berabere kaldı. Süper Lig'de 10'da 10 yapan Fenerbahçe'nin namağlup serisine nokta koyan bordo-mavililer son olarak da Konyaspor'u 2-1 mağlup etti. Dört maçta topladığı 10 puanla maç fazlasıyla 3. sıraya kadar çıkan Trabzonspor'da, Abdullah Avcı ne kadar doğru bir tercih olduğunu kısa zamanda ispatladı.
Süper Lig'de Bjelica yönetiminde 8 maça çıkan bordo-mavililer 4 galibiyet ve 4 yenilgiyle 12 puan topladı, beklentilerin uzağında kaldı. Taraftarın da protestolarının ardından yönetim tecrübeli çalıştırıcı ile yolları ayırdı, Trabzonspor'un şampiyonluk özlemine son veren Abdullah Avcı ile hemen el sıkıştı.
Avcı, bordo-mavili takımdaki ikinci dönemine de hızlı bir başlangıç yaptı. Yeni maceraya Alanyaspor galibiyeti ile başlayan Avcı'nın Trabzonspor'u ardından Fatih Karagümrük ile golsüz berabere kaldı. Süper Lig'de 10'da 10 yapan Fenerbahçe'nin namağlup serisine nokta koyan bordo-mavililer son olarak da Konyaspor'u 2-1 mağlup etti. Dört maçta topladığı 10 puanla maç fazlasıyla 3. sıraya kadar çıkan Trabzonspor'da, Abdullah Avcı ne kadar doğru bir tercih olduğunu kısa zamanda ispatladı.
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