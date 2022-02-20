Spor Toto Süper Lig'de Aytemiz Alanyaspor'a konuk olacak Trabzonspor'da tüm hedefler üç puan üstüne kuruldu.



Bordo-mavililerde izolasyonda bulunan Abdülkadir Ömür ve Denswil'in yerine ilk 11'de Bruno Peres ile Ahmetcan Kaplan'ın görev alması bekleniyor. Orta sahada Dorukhan ve Siopis ikilisi birlikte oynayacak. Fırtına'da hücum organizasyonlarını ise Bakasetas şekillendirecek.



"SAHADA İNANCINIZI GÖSTERİN"



Teknik direktör Abdullah Avcı da önceki gün takımla çıktığı ilk antrenmanda oyuncularına uyarılarda bulundu. Tecrübeli çalıştırıcı, "Hedefimize bir adım daha yaklaşmak için bu maçı kazanmalıyız. Bizde oynayan oynamayan herkes bu bütünün bir parçası. Şampiyonluk mücadelesinde tüm oyuncularımız çok değerli. Alanyaspor ligde belli standartlar içerisinde iyi oynayan bir takım. Güzel bir sonuç almak için mücadelemizi, inancımızı sahada göstermeliyiz" ifadelerini kullandı.





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