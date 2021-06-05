Trabzon'da 4. Rahvan At Yarışları gerçekleştirildi

Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde 4. Rahvan At Yarışları gerçekleştirildi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Trabzon'da 4. Rahvan At Yarışları gerçekleştirildi
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05 Haziran 2021 17:35
Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde 4. Rahvan At Yarışları düzenlendi.

Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu, Beşikdüzü Kaymakamlığı, Beşikdüzü Belediyesi ve Beşikdüzü Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü iş birliğinde organize edilen yarışlar, ilçe sahilinde oluşturulan hipodromda gerçekleştirildi.

Bu yıl 4'üncüsü düzenlenen etkinliğe Gaziantep, Osmaniye, Mardin, Adana, Erzurum, Ardahan, Çorum, Amasya, Ordu, Giresun, Gümüşhane, İzmir, Bursa, Kayseri ve Aydın'dan 65 yarışçı katıldı.

Yarışlar sonunda dereceye girenlere kupa ve para ödülü verildi.

Çekişmeli geçen yarışlara vatandaşlar ilgi gösterdi.


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