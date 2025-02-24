Trabzon Büyükşehir Belediyespor, evinde mağlup

Hentbol Erkekler Süper Lig'in 18. haftasında DEPSAŞ Enerji, deplasmanda Trabzon Büyükşehir Belediyespor'u 36-31 yendi.
Beşirli Çok Amaçlı Spor Kompleksi'nde oynanan mücadelenin ilk yarısını 22-17 konuk ekip önde tamamladı. İkinci yarıda da etkili oyununu sürdüren DEPSAŞ Enerji, salondan 36-31 galip ayrıldı.
Bu sonuçla Ankara temsilcisi bu sezonki 13. galibiyetini aldı. Ev sahibi Trabzon Büyükşehir Belediyespor ise 10. mağlubiyetini yaşadı.
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