Trabzon Büyükşehir Belediyespor, evinde mağlup

DEPSAŞ Enerji, Trabzon Büyükşehir Belediyespor'u 36-31 mağlup ederek ligde 13. galibiyetini aldı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Trabzon Büyükşehir Belediyespor, evinde mağlup
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24 Şubat 2025 15:20

Hentbol Erkekler Süper Lig'in 18. haftasında DEPSAŞ Enerji, deplasmanda Trabzon Büyükşehir Belediyespor'u 36-31 yendi.

Beşirli Çok Amaçlı Spor Kompleksi'nde oynanan mücadelenin ilk yarısını 22-17 konuk ekip önde tamamladı. İkinci yarıda da etkili oyununu sürdüren DEPSAŞ Enerji, salondan 36-31 galip ayrıldı.

Bu sonuçla Ankara temsilcisi bu sezonki 13. galibiyetini aldı. Ev sahibi Trabzon Büyükşehir Belediyespor ise 10. mağlubiyetini yaşadı.


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