Trabzon Büyükşehir Belediyespor'dan farklı tarife

Hentbol Erkekler Türkiye Kupası 1. tur mücadelesi ilk maçında Trabzon Büyükşehir Belediyespor, Bahçelievler Belediyespor'u 42-29 yendi.
Beşirli Çok Amaçlı Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk yarısı, ev sahibi ekibin 20-12 üstünlüğüyle tamamlandı. Bordo-mavili ekip, ikinci devresini de önde götürdüğü karşılaşmadan 42-29 galip ayrıldı.
Üst tura çıkacak takım, Perşembe günü oynanacak rövanş karşılaşmasıyla belli olacak.
Beşirli Çok Amaçlı Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk yarısı, ev sahibi ekibin 20-12 üstünlüğüyle tamamlandı. Bordo-mavili ekip, ikinci devresini de önde götürdüğü karşılaşmadan 42-29 galip ayrıldı.
Üst tura çıkacak takım, Perşembe günü oynanacak rövanş karşılaşmasıyla belli olacak.
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